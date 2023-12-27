https://ria.ru/20231227/ubiystvo-1918378365.html

В Кемерово подростка задержали по подозрению в убийстве во время драки

В Кемерово подростка задержали по подозрению в убийстве во время драки - РИА Новости, 27.12.2023

В Кемерово подростка задержали по подозрению в убийстве во время драки

Семнадцатилетний юноша задержан по подозрению в убийстве подростка и ранению еще двух несовершеннолетних в драке с поножовщиной в общежитии Кемерова, сообщает... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:31

2023-12-27T10:31

2023-12-27T10:33

происшествия

кемерово

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша задержан по подозрению в убийстве подростка и ранению еще двух несовершеннолетних в драке с поножовщиной в общежитии Кемерова, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Сообщалось, что массовая драка между подростками с поножовщиной произошла в общежитии Кемерово в ночь на 26 декабря, в результате один несовершеннолетний был убит, еще двое ранены. СУСК Кузбасса возбудило уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. "В ходе проведенных сотрудниками СК России и ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 17-летний подросток... В настоящее время следователем СК решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. Уточняется, что допрошены очевидцы событий и другие участники конфликта, произведены обыски в их жилищах, назначаются необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские.

https://ria.ru/20231226/ubiystvo-1918332533.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кемерово, кемеровская область