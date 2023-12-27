Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово подростка задержали по подозрению в убийстве во время драки - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 27.12.2023 (обновлено: 10:33 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/ubiystvo-1918378365.html
В Кемерово подростка задержали по подозрению в убийстве во время драки
В Кемерово подростка задержали по подозрению в убийстве во время драки - РИА Новости, 27.12.2023
В Кемерово подростка задержали по подозрению в убийстве во время драки
Семнадцатилетний юноша задержан по подозрению в убийстве подростка и ранению еще двух несовершеннолетних в драке с поножовщиной в общежитии Кемерова, сообщает... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:31
2023-12-27T10:33
происшествия
кемерово
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша задержан по подозрению в убийстве подростка и ранению еще двух несовершеннолетних в драке с поножовщиной в общежитии Кемерова, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Сообщалось, что массовая драка между подростками с поножовщиной произошла в общежитии Кемерово в ночь на 26 декабря, в результате один несовершеннолетний был убит, еще двое ранены. СУСК Кузбасса возбудило уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. "В ходе проведенных сотрудниками СК России и ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 17-летний подросток... В настоящее время следователем СК решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. Уточняется, что допрошены очевидцы событий и другие участники конфликта, произведены обыски в их жилищах, назначаются необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские.
https://ria.ru/20231226/ubiystvo-1918332533.html
кемерово
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, кемеровская область
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область
В Кемерово подростка задержали по подозрению в убийстве во время драки

В Кемерово 17-летнего юношу задержали по подозрению в убийстве во время драки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша задержан по подозрению в убийстве подростка и ранению еще двух несовершеннолетних в драке с поножовщиной в общежитии Кемерова, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Сообщалось, что массовая драка между подростками с поножовщиной произошла в общежитии Кемерово в ночь на 26 декабря, в результате один несовершеннолетний был убит, еще двое ранены. СУСК Кузбасса возбудило уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
"В ходе проведенных сотрудниками СК России и ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 17-летний подросток... В настоящее время следователем СК решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Уточняется, что допрошены очевидцы событий и другие участники конфликта, произведены обыски в их жилищах, назначаются необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
В Татарстане завели дело после убийства матери участника спецоперации
26 декабря, 22:42
 
ПроисшествияКемеровоКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала