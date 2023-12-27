https://ria.ru/20231227/ubiystvo-1918378365.html
В Кемерово подростка задержали по подозрению в убийстве во время драки
В Кемерово подростка задержали по подозрению в убийстве во время драки - РИА Новости, 27.12.2023
В Кемерово подростка задержали по подозрению в убийстве во время драки
Семнадцатилетний юноша задержан по подозрению в убийстве подростка и ранению еще двух несовершеннолетних в драке с поножовщиной в общежитии Кемерова, сообщает... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:31
2023-12-27T10:31
2023-12-27T10:33
происшествия
кемерово
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша задержан по подозрению в убийстве подростка и ранению еще двух несовершеннолетних в драке с поножовщиной в общежитии Кемерова, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Сообщалось, что массовая драка между подростками с поножовщиной произошла в общежитии Кемерово в ночь на 26 декабря, в результате один несовершеннолетний был убит, еще двое ранены. СУСК Кузбасса возбудило уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. "В ходе проведенных сотрудниками СК России и ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 17-летний подросток... В настоящее время следователем СК решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. Уточняется, что допрошены очевидцы событий и другие участники конфликта, произведены обыски в их жилищах, назначаются необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские.
https://ria.ru/20231226/ubiystvo-1918332533.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемерово, кемеровская область
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область
В Кемерово подростка задержали по подозрению в убийстве во время драки
В Кемерово 17-летнего юношу задержали по подозрению в убийстве во время драки
КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости.
Семнадцатилетний юноша задержан по подозрению в убийстве подростка и ранению еще двух несовершеннолетних в драке с поножовщиной в общежитии Кемерова, сообщает
пресс-служба СУСК по региону.
Сообщалось, что массовая драка между подростками с поножовщиной произошла в общежитии Кемерово в ночь на 26 декабря, в результате один несовершеннолетний был убит, еще двое ранены. СУСК Кузбасса возбудило уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
"В ходе проведенных сотрудниками СК России и ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 17-летний подросток... В настоящее время следователем СК решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Уточняется, что допрошены очевидцы событий и другие участники конфликта, произведены обыски в их жилищах, назначаются необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские.
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