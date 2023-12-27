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Эксперты рассказали о дешевых турах в Турцию на Новый год
Эксперты рассказали о дешевых турах в Турцию на Новый год - РИА Новости, 27.12.2023
Эксперты рассказали о дешевых турах в Турцию на Новый год
Туроператоры продают дешевые путевки на новогодние каникулы в Турцию практически по цене перелета, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:08
2023-12-27T16:08
2023-12-27T16:08
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анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Туроператоры продают дешевые путевки на новогодние каникулы в Турцию практически по цене перелета, сообщает АТОР.Туры в Турцию с вылетом в конце декабря можно купить за сумму от 60 тысяч рублей на двоих. При этом стоимость авиабилета на прямой перелет из Москвы в Анталью на этот же период — 70 тысяч рублей на двоих.Распродажи точечные, актуальны в основном для отелей категории три и четыре звезды без "все включено". В популярных гостиницах высокой категории места на праздники найти сложнее, но все же еще можно, отмечают аналитики ассоциации.Самые выгодные предложения замечены у Coral Travel и PEGAS Touristik. У других крупных туроператоров цены почти в два раза выше, но все равно относительно недорогие. Так, "Интурист" предлагает вылететь завтра и провести пять ночей в "четверке" с завтраком за 105 тысяч рублей на двоих.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, москва, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), coral travel, интурист, новый год, авиабилеты, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Москва, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Coral Travel, Интурист, Новый год, Авиабилеты, Отели, Гостиницы
Эксперты рассказали о дешевых турах в Турцию на Новый год
АТОР: туроператоры предлагают путевки в Турцию на Новый год по цене перелета