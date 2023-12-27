https://ria.ru/20231227/turtsiya-1918480632.html

Эксперты рассказали о дешевых турах в Турцию на Новый год

Эксперты рассказали о дешевых турах в Турцию на Новый год - РИА Новости, 27.12.2023

Эксперты рассказали о дешевых турах в Турцию на Новый год

Туроператоры продают дешевые путевки на новогодние каникулы в Турцию практически по цене перелета, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:08

2023-12-27T16:08

2023-12-27T16:08

туризм

туризм

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турция

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анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

coral travel

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Туроператоры продают дешевые путевки на новогодние каникулы в Турцию практически по цене перелета, сообщает АТОР.Туры в Турцию с вылетом в конце декабря можно купить за сумму от 60 тысяч рублей на двоих. При этом стоимость авиабилета на прямой перелет из Москвы в Анталью на этот же период — 70 тысяч рублей на двоих.Распродажи точечные, актуальны в основном для отелей категории три и четыре звезды без "все включено". В популярных гостиницах высокой категории места на праздники найти сложнее, но все же еще можно, отмечают аналитики ассоциации.Самые выгодные предложения замечены у Coral Travel и PEGAS Touristik. У других крупных туроператоров цены почти в два раза выше, но все равно относительно недорогие. Так, "Интурист" предлагает вылететь завтра и провести пять ночей в "четверке" с завтраком за 105 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20231223/retsepty-1915841457.html

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москва

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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