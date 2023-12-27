https://ria.ru/20231227/turtsiya-1918379571.html

Ратификация членства Швеции в НАТО не будет быстрой, пишут СМИ

Ратификация членства Швеции в НАТО не будет быстрой, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023

Ратификация членства Швеции в НАТО не будет быстрой, пишут СМИ

Ратификация членства Швеции в НАТО генассамблеей парламента Турции не будет быстрой, Анкара будет ждать шагов США по F-16, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:37

2023-12-27T10:37

2023-12-27T11:38

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швеция

сша

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

евросоюз

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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Ратификация членства Швеции в НАТО генассамблеей парламента Турции не будет быстрой, Анкара будет ждать шагов США по F-16, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники. Комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов во вторник одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. "Парламентские источники заявили, что Турция будет ждать шагов от Конгресса США (по F-16) для полноправного одобрения членства Швеции. Фуат Октай, председатель комитета по иностранным делам, отвечая на вопросы журналистов на выходе из комитета, сказал, что предложение не перейдет быстро на стадию Генеральной Ассамблеи", - пишет издание. "Это будет не так быстро", - приводит газета его слова. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что позитивные сдвиги США по сделке с F-16 отразятся на рассмотрении турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231214/odobrenie-1915690417.html

https://ria.ru/20231227/turtsiya-1918378584.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, швеция, сша, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, евросоюз, нато, f-16, f-35, с-400 «триумф»