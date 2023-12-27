Ратификация членства Швеции в НАТО не будет быстрой, пишут СМИ
Yeni Şafak: ратификация парламентом членства Швеции в НАТО не будет быстрой
Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Ратификация членства Швеции в НАТО генассамблеей парламента Турции не будет быстрой, Анкара будет ждать шагов США по F-16, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.
Комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов во вторник одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.
"Парламентские источники заявили, что Турция будет ждать шагов от Конгресса США (по F-16) для полноправного одобрения членства Швеции. Фуат Октай, председатель комитета по иностранным делам, отвечая на вопросы журналистов на выходе из комитета, сказал, что предложение не перейдет быстро на стадию Генеральной Ассамблеи", - пишет издание.
"Это будет не так быстро", - приводит газета его слова.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что позитивные сдвиги США по сделке с F-16 отразятся на рассмотрении турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО.
Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.