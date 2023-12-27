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Ратификация членства Швеции в НАТО не будет быстрой, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
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10:37 27.12.2023 (обновлено: 11:38 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/turtsiya-1918379571.html
Ратификация членства Швеции в НАТО не будет быстрой, пишут СМИ
Ратификация членства Швеции в НАТО не будет быстрой, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
Ратификация членства Швеции в НАТО не будет быстрой, пишут СМИ
Ратификация членства Швеции в НАТО генассамблеей парламента Турции не будет быстрой, Анкара будет ждать шагов США по F-16, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:37
2023-12-27T11:38
в мире
турция
швеция
сша
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
евросоюз
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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Ратификация членства Швеции в НАТО генассамблеей парламента Турции не будет быстрой, Анкара будет ждать шагов США по F-16, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники. Комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов во вторник одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. "Парламентские источники заявили, что Турция будет ждать шагов от Конгресса США (по F-16) для полноправного одобрения членства Швеции. Фуат Октай, председатель комитета по иностранным делам, отвечая на вопросы журналистов на выходе из комитета, сказал, что предложение не перейдет быстро на стадию Генеральной Ассамблеи", - пишет издание. "Это будет не так быстро", - приводит газета его слова. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что позитивные сдвиги США по сделке с F-16 отразятся на рассмотрении турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20231214/odobrenie-1915690417.html
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в мире, турция, швеция, сша, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, евросоюз, нато, f-16, f-35, с-400 «триумф»
В мире, Турция, Швеция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Евросоюз, НАТО, F-16, F-35, С-400 «Триумф»
Ратификация членства Швеции в НАТО не будет быстрой, пишут СМИ

Yeni Şafak: ратификация парламентом членства Швеции в НАТО не будет быстрой

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Ратификация членства Швеции в НАТО генассамблеей парламента Турции не будет быстрой, Анкара будет ждать шагов США по F-16, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.
Комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов во вторник одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.
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СМИ: ситуация в Газе осложнила одобрение Турцией членства Швеции в НАТО
14 декабря, 09:52
"Парламентские источники заявили, что Турция будет ждать шагов от Конгресса США (по F-16) для полноправного одобрения членства Швеции. Фуат Октай, председатель комитета по иностранным делам, отвечая на вопросы журналистов на выходе из комитета, сказал, что предложение не перейдет быстро на стадию Генеральной Ассамблеи", - пишет издание.
"Это будет не так быстро", - приводит газета его слова.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что позитивные сдвиги США по сделке с F-16 отразятся на рассмотрении турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО.
Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Анкара - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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