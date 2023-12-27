https://ria.ru/20231227/turtsiya-1918378584.html

Швеция сняла запрет на поставки Турции оборонной продукции, пишут СМИ

Швеция сняла запрет на поставки Турции оборонной продукции, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023

Швеция сняла запрет на поставки Турции оборонной продукции, пишут СМИ

Швеция отменила эмбарго на экспорт товаров, предназначающихся для турецких оборонных предприятий, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на замглавы МИД Турции... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:33

2023-12-27T10:33

2023-12-27T11:04

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АНКАРА, 27 дек — РИА Новости. Швеция отменила эмбарго на экспорт товаров, предназначающихся для турецких оборонных предприятий, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на замглавы МИД Турции Бурака Акчапара. "После того как парламентский комитет принял предложение о членстве Швеции в НАТО, произошло привлекшее внимание развитие событий. Стало известно, что Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго", — говорится в статье.Как уточнил Акчапара, после начала процесса вступления Швеции в НАТО заявки, поданные турецкими компаниями, "были положительно завершены".В минувший вторник комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Документ передали на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.Стокгольм в октябре 2019 года ввел эмбарго на поставки Анкаре продукции, предназначающейся для оборонной промышленности.

https://ria.ru/20231226/nato-1918301070.html

https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909758893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция, турция, нато