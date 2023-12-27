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Уволенная за Starbucks в эфире турецкая ведущая сожалеет о случившемся - РИА Новости, 27.12.2023
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09:17 27.12.2023 (обновлено: 10:08 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/turtsiya-1918366551.html
Уволенная за Starbucks в эфире турецкая ведущая сожалеет о случившемся
Уволенная за Starbucks в эфире турецкая ведущая сожалеет о случившемся - РИА Новости, 27.12.2023
Уволенная за Starbucks в эфире турецкая ведущая сожалеет о случившемся
Уволенная из-за показанного в эфире стаканчика Starbucks турецкая ведущая новостей Мельтем Гюнай заявила, что сделала это непреднамеренно и сожалеет о... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:17
2023-12-27T10:08
в мире
турция
стамбул
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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Уволенная из-за показанного в эфире стаканчика Starbucks турецкая ведущая новостей Мельтем Гюнай заявила, что сделала это непреднамеренно и сожалеет о случившемся. Ее слова приводит Halk TV.Гюнай в воскресенье уволили из-за того, что она вышла в эфир со стаканчиком с эмблемой компании Starbucks, которая считается в стране "произраильской" на фоне конфликта в Газе, сообщил работодатель телеведущей, телеканал TGRT Haber. "Самый искренний ответ, который я могу дать, - это то, что я человек. Я оставила в эфире стакан. Вот и все. Я забыла, и сначала никто не заметил, а потом заметили и сразу убрали. Да, я человек, а не машина, я могу ошибаться. Мне очень жаль", - заявила она. "Я спрашиваю тех, кто считает, что я сделала это сознательно: на какой логике вы основываете эту мысль? Вы никогда не совершали ошибок?" - добавила телеведущая. Протесты против McDonald's и кофеен Starbucks идут в Турции уже некоторое время, но пока они не привели к закрытию каких-либо точек. В частности, активисты правящей Партии справедливости и развития Турции устраивали акции в Starbucks, занимая все места на верандах на полчаса в знак протеста, в октябре были разбиты окна отделения McDonald's у израильского консульства в Стамбуле.
https://ria.ru/20231225/kofe-1918046577.html
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в мире, турция, стамбул, mcdonald's corporation
В мире, Турция, Стамбул, McDonald's Corporation
Уволенная за Starbucks в эфире турецкая ведущая сожалеет о случившемся

Уволенная за стаканчик Starbucks турецкая ведущая заявила, что ошиблась

© Canli TVТурецкая ведущая новостей Мельтем Гюна. Стоп-кадр видео
Турецкая ведущая новостей Мельтем Гюна. Стоп-кадр видео
© Canli TV
Турецкая ведущая новостей Мельтем Гюна. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Уволенная из-за показанного в эфире стаканчика Starbucks турецкая ведущая новостей Мельтем Гюнай заявила, что сделала это непреднамеренно и сожалеет о случившемся. Ее слова приводит Halk TV.
Гюнай в воскресенье уволили из-за того, что она вышла в эфир со стаканчиком с эмблемой компании Starbucks, которая считается в стране "произраильской" на фоне конфликта в Газе, сообщил работодатель телеведущей, телеканал TGRT Haber.
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"Самый искренний ответ, который я могу дать, - это то, что я человек. Я оставила в эфире стакан. Вот и все. Я забыла, и сначала никто не заметил, а потом заметили и сразу убрали. Да, я человек, а не машина, я могу ошибаться. Мне очень жаль", - заявила она.
"Я спрашиваю тех, кто считает, что я сделала это сознательно: на какой логике вы основываете эту мысль? Вы никогда не совершали ошибок?" - добавила телеведущая.
Протесты против McDonald's и кофеен Starbucks идут в Турции уже некоторое время, но пока они не привели к закрытию каких-либо точек. В частности, активисты правящей Партии справедливости и развития Турции устраивали акции в Starbucks, занимая все места на верандах на полчаса в знак протеста, в октябре были разбиты окна отделения McDonald's у израильского консульства в Стамбуле.
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