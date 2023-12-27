https://ria.ru/20231227/turtsiya-1918366551.html

Уволенная за Starbucks в эфире турецкая ведущая сожалеет о случившемся

Уволенная за Starbucks в эфире турецкая ведущая сожалеет о случившемся - РИА Новости, 27.12.2023

Уволенная за Starbucks в эфире турецкая ведущая сожалеет о случившемся

Уволенная из-за показанного в эфире стаканчика Starbucks турецкая ведущая новостей Мельтем Гюнай заявила, что сделала это непреднамеренно и сожалеет о... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:17

2023-12-27T09:17

2023-12-27T10:08

в мире

турция

стамбул

mcdonald's corporation

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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Уволенная из-за показанного в эфире стаканчика Starbucks турецкая ведущая новостей Мельтем Гюнай заявила, что сделала это непреднамеренно и сожалеет о случившемся. Ее слова приводит Halk TV.Гюнай в воскресенье уволили из-за того, что она вышла в эфир со стаканчиком с эмблемой компании Starbucks, которая считается в стране "произраильской" на фоне конфликта в Газе, сообщил работодатель телеведущей, телеканал TGRT Haber. "Самый искренний ответ, который я могу дать, - это то, что я человек. Я оставила в эфире стакан. Вот и все. Я забыла, и сначала никто не заметил, а потом заметили и сразу убрали. Да, я человек, а не машина, я могу ошибаться. Мне очень жаль", - заявила она. "Я спрашиваю тех, кто считает, что я сделала это сознательно: на какой логике вы основываете эту мысль? Вы никогда не совершали ошибок?" - добавила телеведущая. Протесты против McDonald's и кофеен Starbucks идут в Турции уже некоторое время, но пока они не привели к закрытию каких-либо точек. В частности, активисты правящей Партии справедливости и развития Турции устраивали акции в Starbucks, занимая все места на верандах на полчаса в знак протеста, в октябре были разбиты окна отделения McDonald's у израильского консульства в Стамбуле.

https://ria.ru/20231225/kofe-1918046577.html

https://ria.ru/20231219/voyna-1916732260.html

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стамбул

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, стамбул, mcdonald's corporation