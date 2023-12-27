https://ria.ru/20231227/tsakhal-1918589217.html
В Израиле заявили, что сами смогут отодвинуть "Хезболлу" от границы
В Израиле заявили, что сами смогут отодвинуть "Хезболлу" от границы - РИА Новости, 27.12.2023
В Израиле заявили, что сами смогут отодвинуть "Хезболлу" от границы
Израильская армия сама отодвинет силы шиитского движения "Хезболлах" от границы, если ливанские власти и другие страны не смогут преуспеть в этом, заявил... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T23:14
2023-12-27T23:14
2023-12-27T23:19
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хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Израильская армия сама отодвинет силы шиитского движения "Хезболлах" от границы, если ливанские власти и другие страны не смогут преуспеть в этом, заявил министр чрезвычайного правительства Израиля и член узкого кабинета военных действий Бенни Ганц. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил в среду, что армия находится в состоянии "очень высокой готовности" на границе с Ливаном и должна быть готова нанести удар. "Ситуация на севере Израиля должна измениться. Время для достижения политического соглашения истекает. Если мир и ливанское правительство не положат конец обстрелам северных населенных пунктов с территории Ливана и не предпримут действия для отвода сил "Хезболлах" от границы, то это сделает Армия обороны Израиля", - цитирует газета Haaretz заявление Ганца. Министр обороны Израиля Йоав Галлант в понедельник не исключил заключения соглашений, благодаря которым удастся обеспечить возвращение жителей севера страны в их дома. Израильские СМИ сообщали во вторник об атаке БПЛА-камикадзе в Верхней Галилее, гибели военного у границы с Ливаном, а также ранении израильского гражданина в результате падения запущенного из Ливана снаряда в поселении Адамит. В свою очередь Армия обороны Израиля сообщила о ранении девяти военных в результате обстрела поселения Шомера противотанковой ракетой, когда солдаты пытались эвакуировать пострадавшего в результате предыдущего обстрела.
https://ria.ru/20231227/tsakhal-1918573985.html
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в мире, израиль, ливан, бени ганц, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бени Ганц, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что сами смогут отодвинуть "Хезболлу" от границы
Министр Ганц: ЦАХАЛ сам отодвинет "Хезболлу" от границы, если другие не смогут
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Израильская армия сама отодвинет силы шиитского движения "Хезболлах" от границы, если ливанские власти и другие страны не смогут преуспеть в этом, заявил министр чрезвычайного правительства Израиля и член узкого кабинета военных действий Бенни Ганц.
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Герци Халеви заявил в среду, что армия находится в состоянии "очень высокой готовности" на границе с Ливаном
и должна быть готова нанести удар.
Израиль заявил о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном
«
"Ситуация на севере Израиля должна измениться. Время для достижения политического соглашения истекает. Если мир и ливанское правительство не положат конец обстрелам северных населенных пунктов с территории Ливана и не предпримут действия для отвода сил "Хезболлах" от границы, то это сделает Армия обороны Израиля", - цитирует газета Haaretz заявление Ганца.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант в понедельник не исключил заключения соглашений, благодаря которым удастся обеспечить возвращение жителей севера страны в их дома.
Израильские СМИ сообщали во вторник об атаке БПЛА-камикадзе в Верхней Галилее, гибели военного у границы с Ливаном, а также ранении израильского гражданина в результате падения запущенного из Ливана снаряда в поселении Адамит.
В свою очередь Армия обороны Израиля сообщила о ранении девяти военных в результате обстрела поселения Шомера противотанковой ракетой, когда солдаты пытались эвакуировать пострадавшего в результате предыдущего обстрела.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта