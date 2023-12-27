Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили, что сами смогут отодвинуть "Хезболлу" от границы - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 27.12.2023 (обновлено: 23:19 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/tsakhal-1918589217.html
В Израиле заявили, что сами смогут отодвинуть "Хезболлу" от границы
В Израиле заявили, что сами смогут отодвинуть "Хезболлу" от границы - РИА Новости, 27.12.2023
В Израиле заявили, что сами смогут отодвинуть "Хезболлу" от границы
Израильская армия сама отодвинет силы шиитского движения "Хезболлах" от границы, если ливанские власти и другие страны не смогут преуспеть в этом, заявил... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T23:14
2023-12-27T23:19
в мире
израиль
ливан
бени ганц
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Израильская армия сама отодвинет силы шиитского движения "Хезболлах" от границы, если ливанские власти и другие страны не смогут преуспеть в этом, заявил министр чрезвычайного правительства Израиля и член узкого кабинета военных действий Бенни Ганц. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил в среду, что армия находится в состоянии "очень высокой готовности" на границе с Ливаном и должна быть готова нанести удар. "Ситуация на севере Израиля должна измениться. Время для достижения политического соглашения истекает. Если мир и ливанское правительство не положат конец обстрелам северных населенных пунктов с территории Ливана и не предпримут действия для отвода сил "Хезболлах" от границы, то это сделает Армия обороны Израиля", - цитирует газета Haaretz заявление Ганца. Министр обороны Израиля Йоав Галлант в понедельник не исключил заключения соглашений, благодаря которым удастся обеспечить возвращение жителей севера страны в их дома. Израильские СМИ сообщали во вторник об атаке БПЛА-камикадзе в Верхней Галилее, гибели военного у границы с Ливаном, а также ранении израильского гражданина в результате падения запущенного из Ливана снаряда в поселении Адамит. В свою очередь Армия обороны Израиля сообщила о ранении девяти военных в результате обстрела поселения Шомера противотанковой ракетой, когда солдаты пытались эвакуировать пострадавшего в результате предыдущего обстрела.
https://ria.ru/20231227/tsakhal-1918573985.html
https://ria.ru/20231227/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, бени ганц, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бени Ганц, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что сами смогут отодвинуть "Хезболлу" от границы

Министр Ганц: ЦАХАЛ сам отодвинет "Хезболлу" от границы, если другие не смогут

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Израильская армия сама отодвинет силы шиитского движения "Хезболлах" от границы, если ливанские власти и другие страны не смогут преуспеть в этом, заявил министр чрезвычайного правительства Израиля и член узкого кабинета военных действий Бенни Ганц.
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил в среду, что армия находится в состоянии "очень высокой готовности" на границе с Ливаном и должна быть готова нанести удар.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Израиль заявил о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном
Вчера, 20:52
«
"Ситуация на севере Израиля должна измениться. Время для достижения политического соглашения истекает. Если мир и ливанское правительство не положат конец обстрелам северных населенных пунктов с территории Ливана и не предпримут действия для отвода сил "Хезболлах" от границы, то это сделает Армия обороны Израиля", - цитирует газета Haaretz заявление Ганца.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант в понедельник не исключил заключения соглашений, благодаря которым удастся обеспечить возвращение жителей севера страны в их дома.
Израильские СМИ сообщали во вторник об атаке БПЛА-камикадзе в Верхней Галилее, гибели военного у границы с Ливаном, а также ранении израильского гражданина в результате падения запущенного из Ливана снаряда в поселении Адамит.
В свою очередь Армия обороны Израиля сообщила о ранении девяти военных в результате обстрела поселения Шомера противотанковой ракетой, когда солдаты пытались эвакуировать пострадавшего в результате предыдущего обстрела.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЛиванБени ГанцХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала