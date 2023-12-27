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Израиль заявил о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном - РИА Новости, 27.12.2023
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20:52 27.12.2023 (обновлено: 20:58 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/tsakhal-1918573985.html
Израиль заявил о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном
Израиль заявил о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном - РИА Новости, 27.12.2023
Израиль заявил о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил в среду, что армия находится в состоянии "очень высокой готовности" на границе с Ливаном и... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T20:52
2023-12-27T20:58
в мире
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил в среду, что армия находится в состоянии "очень высокой готовности" на границе с Ливаном и должна быть готова нанести удар, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Халеви в среду провел оценку ситуации в Северном командовании ЦАХАЛ и утвердил планы действий. По его словам, первоочередная задача - обеспечить безопасное возвращение жителей севера Израиля в их дома, но на это уйдет время."Сегодня мы утвердили планы для различных вариантов развития событий, мы должны быть готовы нанести удар, если потребуется. ЦАХАЛ и входящее в его состав Северное командование находятся в состоянии очень высокой готовности. До сих пор кампания велась верно и тщательно, так и должно продолжаться", - цитирует Халеви пресс-служба армии.Министр обороны Израиля Йоав Галлант в понедельник не исключил заключения соглашений, благодаря которым удастся обеспечить возвращение жителей севера страны в их дома.Израильские СМИ сообщили во вторник об атаке БПЛА-камикадзе в Верхней Галилее, гибели военного у границы с Ливаном, а также ранении израильского гражданина в результате падения запущенного из Ливана снаряда в поселении Адамит.В свою очередь Армия обороны Израиля сообщила о ранении девяти военных в результате обстрела поселения Шомера противотанковой ракетой, когда солдаты пытались эвакуировать пострадавшего в результате предыдущего обстрела.
https://ria.ru/20231226/izrail-1918067050.html
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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль заявил о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном

ЦАХАЛ заявил, что находится в состоянии высокой готовности на границе с Ливаном

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил в среду, что армия находится в состоянии "очень высокой готовности" на границе с Ливаном и должна быть готова нанести удар, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Халеви в среду провел оценку ситуации в Северном командовании ЦАХАЛ и утвердил планы действий. По его словам, первоочередная задача - обеспечить безопасное возвращение жителей севера Израиля в их дома, но на это уйдет время.
«
"Сегодня мы утвердили планы для различных вариантов развития событий, мы должны быть готовы нанести удар, если потребуется. ЦАХАЛ и входящее в его состав Северное командование находятся в состоянии очень высокой готовности. До сих пор кампания велась верно и тщательно, так и должно продолжаться", - цитирует Халеви пресс-служба армии.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант в понедельник не исключил заключения соглашений, благодаря которым удастся обеспечить возвращение жителей севера страны в их дома.
Израильские СМИ сообщили во вторник об атаке БПЛА-камикадзе в Верхней Галилее, гибели военного у границы с Ливаном, а также ранении израильского гражданина в результате падения запущенного из Ливана снаряда в поселении Адамит.
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Армия Израиля нанесла удары по Ливану после обстрела
26 декабря, 01:02
В свою очередь Армия обороны Израиля сообщила о ранении девяти военных в результате обстрела поселения Шомера противотанковой ракетой, когда солдаты пытались эвакуировать пострадавшего в результате предыдущего обстрела.
 
В миреИзраильЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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