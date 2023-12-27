https://ria.ru/20231227/tsakhal-1918573985.html

Израиль заявил о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном

Израиль заявил о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном - РИА Новости, 27.12.2023

Израиль заявил о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил в среду, что армия находится в состоянии "очень высокой готовности" на границе с Ливаном и... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T20:52

2023-12-27T20:52

2023-12-27T20:58

в мире

израиль

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил в среду, что армия находится в состоянии "очень высокой готовности" на границе с Ливаном и должна быть готова нанести удар, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Халеви в среду провел оценку ситуации в Северном командовании ЦАХАЛ и утвердил планы действий. По его словам, первоочередная задача - обеспечить безопасное возвращение жителей севера Израиля в их дома, но на это уйдет время."Сегодня мы утвердили планы для различных вариантов развития событий, мы должны быть готовы нанести удар, если потребуется. ЦАХАЛ и входящее в его состав Северное командование находятся в состоянии очень высокой готовности. До сих пор кампания велась верно и тщательно, так и должно продолжаться", - цитирует Халеви пресс-служба армии.Министр обороны Израиля Йоав Галлант в понедельник не исключил заключения соглашений, благодаря которым удастся обеспечить возвращение жителей севера страны в их дома.Израильские СМИ сообщили во вторник об атаке БПЛА-камикадзе в Верхней Галилее, гибели военного у границы с Ливаном, а также ранении израильского гражданина в результате падения запущенного из Ливана снаряда в поселении Адамит.В свою очередь Армия обороны Израиля сообщила о ранении девяти военных в результате обстрела поселения Шомера противотанковой ракетой, когда солдаты пытались эвакуировать пострадавшего в результате предыдущего обстрела.

https://ria.ru/20231226/izrail-1918067050.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)