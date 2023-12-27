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Принципиальные договоренности по "Силе Сибири 2" достигнуты, заявил Новак - РИА Новости, 27.12.2023
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11:00 27.12.2023 (обновлено: 11:25 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/truboprovod-1918387056.html
Принципиальные договоренности по "Силе Сибири 2" достигнуты, заявил Новак
Принципиальные договоренности по "Силе Сибири 2" достигнуты, заявил Новак - РИА Новости, 27.12.2023
Принципиальные договоренности по "Силе Сибири 2" достигнуты, заявил Новак
Принципиальные договоренности с Китаем по газопроводу "Сила Сибири 2" достигнуты, "Газпром" и CNPC согласовывают коммерческие условия, включая цену поставок... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:00
2023-12-27T11:25
экономика
газпром
сила сибири — 2
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Принципиальные договоренности с Китаем по газопроводу "Сила Сибири 2" достигнуты, "Газпром" и CNPC согласовывают коммерческие условия, включая цену поставок газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."С китайскими партнерами достигнуты принципиальные договоренности о том, что проект будет реализован, сейчас идут окончательные согласования экономических условий, коммерческих условий реализации проекта между компанией "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой компанией", - сказал Новак, отвечая на вопрос о перспективах начала строительства газопровода "Сила Сибири 2".В ответ на вопрос, обсуждается ли цена поставок газа по этому маршруту, он сказал: "Безусловно, это одна из составляющих. Но не только цена, а условия поставок, условия оплаты и так далее. Это такие важные вопросы, которые, безусловно, требуют тщательного подхода".
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экономика, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Газпром, Сила Сибири — 2
Принципиальные договоренности по "Силе Сибири 2" достигнуты, заявил Новак

Новак: "Газпром" и CNPC согласовывают коммерческие условия по "Силе Сибири 2"

© Фото : ПАО "Газпром"Участок газопровода "Сила Сибири"
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : ПАО "Газпром"
Участок газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Принципиальные договоренности с Китаем по газопроводу "Сила Сибири 2" достигнуты, "Газпром" и CNPC согласовывают коммерческие условия, включая цену поставок газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"С китайскими партнерами достигнуты принципиальные договоренности о том, что проект будет реализован, сейчас идут окончательные согласования экономических условий, коммерческих условий реализации проекта между компанией "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой компанией", - сказал Новак, отвечая на вопрос о перспективах начала строительства газопровода "Сила Сибири 2".
В ответ на вопрос, обсуждается ли цена поставок газа по этому маршруту, он сказал: "Безусловно, это одна из составляющих. Но не только цена, а условия поставок, условия оплаты и так далее. Это такие важные вопросы, которые, безусловно, требуют тщательного подхода".
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"
24 декабря, 14:31
 
ЭкономикаГазпромСила Сибири — 2
 
 
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