https://ria.ru/20231227/truboprovod-1918387056.html

Принципиальные договоренности по "Силе Сибири 2" достигнуты, заявил Новак

Принципиальные договоренности по "Силе Сибири 2" достигнуты, заявил Новак - РИА Новости, 27.12.2023

Принципиальные договоренности по "Силе Сибири 2" достигнуты, заявил Новак

Принципиальные договоренности с Китаем по газопроводу "Сила Сибири 2" достигнуты, "Газпром" и CNPC согласовывают коммерческие условия, включая цену поставок... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:00

2023-12-27T11:00

2023-12-27T11:25

экономика

газпром

сила сибири — 2

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Принципиальные договоренности с Китаем по газопроводу "Сила Сибири 2" достигнуты, "Газпром" и CNPC согласовывают коммерческие условия, включая цену поставок газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."С китайскими партнерами достигнуты принципиальные договоренности о том, что проект будет реализован, сейчас идут окончательные согласования экономических условий, коммерческих условий реализации проекта между компанией "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой компанией", - сказал Новак, отвечая на вопрос о перспективах начала строительства газопровода "Сила Сибири 2".В ответ на вопрос, обсуждается ли цена поставок газа по этому маршруту, он сказал: "Безусловно, это одна из составляющих. Но не только цена, а условия поставок, условия оплаты и так далее. Это такие важные вопросы, которые, безусловно, требуют тщательного подхода".

https://ria.ru/20231224/gaz-1917761640.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, газпром, сила сибири — 2