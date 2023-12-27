https://ria.ru/20231227/trevoga-1918421403.html

По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.12.2023

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:58

2023-12-27T12:58

2023-12-27T13:01

специальная военная операция на украине

украина

в мире

киев

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Воздушная тревога была объявлена в Киеве в 12.54 мск, после чего распространилась на всю территорию страны.Кроме того, сообщается о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html

украина

киев

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украина, в мире, киев