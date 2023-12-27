Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот между Россией и Индией растет уверенными темпами, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/tovarooborot-1918567083.html
Товарооборот между Россией и Индией растет уверенными темпами, заявил Путин
Товарооборот между Россией и Индией растет уверенными темпами, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2023
Товарооборот между Россией и Индией растет уверенными темпами, заявил Путин
Товарооборот между Россией и Индией растет второй год подряд уверенными темпами, за девять месяцев 2023 года он превысил весь объем роста 2022 года, заявил... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T20:04
2023-12-27T20:04
экономика
россия
индия
владимир путин
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914369669_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_acf03bf27a45650c9bb3ffbd45baacdd.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Индией растет второй год подряд уверенными темпами, за девять месяцев 2023 года он превысил весь объем роста 2022 года, заявил президент России Владимир Путин. "У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году, если в прошлом году, не помню сколько процентов, за девять месяцев текущего года, мы превысили весь объем роста прошлого года", - сказал Путин в ходе встречи с главой МИД Индии. Глава государства отметил, что товарооборот растет в таких сферах, как энергоносители, нефть, нефтепродукты, уголь и не только, страны также ведут совместную работу в высокотехнологичных отраслях.
https://ria.ru/20231227/vybory-1918566633.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914369669_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_da62d60b9bb0f4f91e95be52c62ec1e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, индия, владимир путин, цены на нефть
Экономика, Россия, Индия, Владимир Путин, Цены на нефть
Товарооборот между Россией и Индией растет уверенными темпами, заявил Путин

Путин: товарооборот России и Индии растет второй год подряд уверенными темпами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Индией растет второй год подряд уверенными темпами, за девять месяцев 2023 года он превысил весь объем роста 2022 года, заявил президент России Владимир Путин.
«
"У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году, если в прошлом году, не помню сколько процентов, за девять месяцев текущего года, мы превысили весь объем роста прошлого года", - сказал Путин в ходе встречи с главой МИД Индии.
Глава государства отметил, что товарооборот растет в таких сферах, как энергоносители, нефть, нефтепродукты, уголь и не только, страны также ведут совместную работу в высокотехнологичных отраслях.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Путин пожелал успехов друзьям в Индии на парламентских выборах
Вчера, 20:00
 
ЭкономикаРоссияИндияВладимир ПутинЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала