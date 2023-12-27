https://ria.ru/20231227/tovarooborot-1918567083.html

Товарооборот между Россией и Индией растет уверенными темпами, заявил Путин

Товарооборот между Россией и Индией растет уверенными темпами, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2023

Товарооборот между Россией и Индией растет уверенными темпами, заявил Путин

Товарооборот между Россией и Индией растет второй год подряд уверенными темпами, за девять месяцев 2023 года он превысил весь объем роста 2022 года, заявил... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T20:04

2023-12-27T20:04

2023-12-27T20:04

экономика

россия

индия

владимир путин

цены на нефть

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Индией растет второй год подряд уверенными темпами, за девять месяцев 2023 года он превысил весь объем роста 2022 года, заявил президент России Владимир Путин. "У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году, если в прошлом году, не помню сколько процентов, за девять месяцев текущего года, мы превысили весь объем роста прошлого года", - сказал Путин в ходе встречи с главой МИД Индии. Глава государства отметил, что товарооборот растет в таких сферах, как энергоносители, нефть, нефтепродукты, уголь и не только, страны также ведут совместную работу в высокотехнологичных отраслях.

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экономика, россия, индия, владимир путин, цены на нефть