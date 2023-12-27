https://ria.ru/20231227/tovarooborot-1918437649.html
Глава МИД Индии оценил товарооборот с Россией
Глава МИД Индии оценил товарооборот с Россией - РИА Новости, 27.12.2023
Глава МИД Индии оценил товарооборот с Россией
Объем торговли Индии и России в этом году может превысить 50 миллиардов долларов, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:54
2023-12-27T13:54
2023-12-27T15:31
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек – РИА Новости. Объем торговли Индии и России в этом году может превысить 50 миллиардов долларов, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар."Сегодня в ходе разговора мы высоко оценили темпы роста нашей торговли, мы превысили 50 миллиардов долларов, и мы ожидаем, что в этом году цифры окажутся еще больше. Важно, чтобы торговля была более сбалансированной и носила устойчивый характер", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.По данным индийской таможни, товарооборот России и Индии за десять месяцев текущего года вырос вдвое - до рекордных 54,7 миллиарда долларов, при этом Россия остается четвертым крупнейшим партнером Индии. За январь-октябрь Индия вдвое нарастила импорт товаров из России - до 51,4 миллиарда долларов. Одновременно страна нарастила поставки собственной продукции в Россию в 1,4 раза - до 3,3 миллиарда долларов.
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индия, россия, в мире
Глава МИД Индии оценил товарооборот с Россией
Глава МИД Индии: объем торговли с Россией в этом году может превысить $50 млрд
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек – РИА Новости. Объем торговли Индии и России в этом году может превысить 50 миллиардов долларов, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Сегодня в ходе разговора мы высоко оценили темпы роста нашей торговли, мы превысили 50 миллиардов долларов, и мы ожидаем, что в этом году цифры окажутся еще больше. Важно, чтобы торговля была более сбалансированной и носила устойчивый характер", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым
.
По данным индийской таможни, товарооборот России и Индии за десять месяцев текущего года вырос вдвое - до рекордных 54,7 миллиарда долларов, при этом Россия остается четвертым крупнейшим партнером Индии. За январь-октябрь Индия вдвое нарастила импорт товаров из России - до 51,4 миллиарда долларов. Одновременно страна нарастила поставки собственной продукции в Россию в 1,4 раза - до 3,3 миллиарда долларов.
Путин примет главу МИД Индии