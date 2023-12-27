https://ria.ru/20231227/toplivo-1918394475.html

Итоги года на российском рынке топлива

Итоги года на российском рынке топлива - РИА Новости, 27.12.2023

Итоги года на российском рынке топлива

Топливный рынок России в течение всего 2023 года балансировал между желанием властей сэкономить бюджетные деньги, урезав субсидии нефтяникам в рамках демпфера,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:30

2023-12-27T11:30

2023-12-27T11:30

итоги года

экономика

дальний восток

аи-92

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Топливный рынок России в течение всего 2023 года балансировал между желанием властей сэкономить бюджетные деньги, урезав субсидии нефтяникам в рамках демпфера, и попытками сдержать рост цен на внутреннем рынке. Выступление было зрелищным: на пике спроса цены на моторное топливо били исторические рекорды, и лишь крайние меры властей позволили рынку нащупать баланс. Стоимость топлива росла с весны. В сентябре цена бензина марки Аи-92 на бирже достигла пиковых значений за всю историю торгов в 70 508 рублей за тонну, а дизельного топлива - в 75 036 рублей. Общественный резонанс был настолько сильным, что правительству пришлось временно запретить экспорт топлива. После этого ситуация стабилизировалась, а к концу года биржевые цены снизились вдвое. По данным Минэнерго, запасы топлива находятся на адекватном уровне. Но это временный компромисс. Для большей устойчивости рынку требуются новые решения, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. Столкновение с МинфиномВсе началось в апреле, когда Минфин РФ объявил о планах донастроить с июля параметры механизма топливного демпфера, чтобы вдвое снизить "завышенную за счет средств бюджета" маржу нефтепереработчиков. Этот механизм был создан в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Демпфер с начала его действия корректировался неоднократно. Как и раньше, отрасль встретила новые изменения без восторга, опасаясь снижения объемов переработки на некоторых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и следующей за этим нехватки топлива. Сроки принятия документа затягивались из-за поиска компромиссного с компаниями решения. В итоге выплаты нефтяникам из бюджета все же были урезаны вдвое. Именно это решение, по мнению профильных экспертов, стало причиной роста цен. "Постоянные требования Минфина о необходимости компенсации выпадающих доходов бюджета приводили к ежегодным сокращениям указанных демпфирующих выплат, что и привело в 2023 году к кризисной ситуации", - сказал РИА Новости глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. Он напомнил, что российская нефтяная отрасль уже сталкивалась с подобными проблемами в 2018 году. Причем тогда, как и сейчас, кризис возник из-за конфликта интересов бюджета и нефтяников на фоне высоких мировых цен на нефть. Рост цен на внутреннем рынке, по мнению эксперта, спровоцировал налоговый маневр в нефтянке, который был реализован не так, как задумывался изначально. В действующем виде налоговая система стимулирует экспорт нефтепродуктов, который в условиях роста мировых цен становится более выгодным, как компаниям, так и бюджету. Но это приводит к росту цен и на внутреннем рынке. "В исходном виде налогового маневра эти негативные факторы, приводящие к росту оптовых цен на внутреннем рынке, должны были компенсироваться пропорциональным снижением акцизов. Если бы все шло по задуманному, то со следующего года акцизы бы практически обнулялись. Но за эти 10 лет акцизы не только не снижались, а наоборот, ежегодно росли", - пояснил Аркуша. Власти в поисках выхода Летом 2023 года, в сезон высокого спроса на топливо, кризис уже твердо закрепился: цены непрерывно росли рекордными темпами. В ответ на это регуляторы требовали от компаний, чтобы те увеличивали объем поставок топлива на внутренний рынок. Ситуация особенно накалилась к концу лета, когда в разгар уборочной кампании жалобы фермеров на дорогое топливо дошли до депутатов, которые жестко раскритиковали ситуацию. В сентябре цены на автомобильное топливо на бирже достигли пиковых значений за всю историю торгов. Вскоре после этого правительство ввело запрет на экспорт нефтепродуктов. Постепенно ослаблять запретные меры начали через две недели, когда стал виден их эффект - оптовые цены наконец-то остановили непрерывный рост. Позднее правительство вернуло нефтяникам выплаты по топливному демпферу в полном размере и приняло еще ряд системных мер. Тема подорожавшего топлива к сентябрю дошла и до президента. Вице-премьер Александр Новак тогда объяснил ситуацию тем, что за последние месяцы выросли мировые цены на нефть, снизился дисконт на российский сорт Urals, а рубль ослаб по отношению к доллару. У российских компаний и перекупщиков появилась экономическая мотивация нарастить экспорт, в том числе так называемый "серый". Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене. Новый компромиссМинэнерго считает ситуацию на топливном рынке на данный момент стабильной. Запасы находятся на адекватном уровне. Биржевые цены к концу года сократились примерно вдвое от своих рекордных значений, розничные также сбавили обороты и местами даже перешли к снижению. Экспертное сообщество также положительно оценивает принятые правительством системные меры, однако отмечает, что их может быть недостаточно для стабилизации ситуации в долгосрочной перспективе. Чтобы создать стимулы для долговременного снижения цен, необходимо резко увеличить нормативы продаж на бирже: с 15% до 50% для бензина и с 12,5% до 33% для дизельного топлива, полагает эксперт по топливному рынку Кирилл Родионов. "Повышение нормативов приведет к резкому увеличению конкуренции и снижению цен на бирже. Как следствие, топливо станет более доступным для независимых АЗС, из-за чего крупные розничные сети не смогут повышать цены без угрозы потери рынка", - таким мнением он поделился с РИА Новости. Без повышения нормативов у нефтяников не будет реальных стимулов для снижения цен, на динамику которых также влияет повышение топливных акцизов, которые за последние восемь лет выросли почти втрое, считает Родионов. "Рост акцизов - один из драйверов роста цен. Поэтому, скорее всего, в следующем году прирост розничных цен на топливо достигнет не менее 5%, то есть будет не ниже общего прироста потребительских цен", - сказал он. Глава РТС согласен, что минимальную долю продаж через биржу следует увеличить. Также он считает, что властям нужно продолжить работу по решению проблем с перевозками топлива железнодорожным транспортом, в том числе ввести на постоянной основе субсидирование перевозок в направлении Дальнего Востока. Кроме того, стоит ограничить для непроизводителей возможность экспорта бензинов и дизтоплива, в том числе в страны ЕАЭС и другие страны по межправсоглашениям. Для стабилизации цен на моторное топливо необходимо усилить и противодействие недобросовестным практикам покупок биржевого товара. По словам Аркуши, чтобы не допустить подобных кризисных ситуаций в будущем, правительству надо принять системные меры налогового и таможенного регулирования для сохранения премиальности внутреннего рынка по отношению к экспорту. "Это основное, без принятия таких мер рынок будет постоянно испытывать потрясения", - заключил он.

https://ria.ru/20231013/dempfer-1902539762.html

https://ria.ru/20231012/istochnik-1902204391.html

https://ria.ru/20231103/toplivo-1907092014.html

https://ria.ru/20231129/toplivo-1912566645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итоги года, экономика, дальний восток, аи-92, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия