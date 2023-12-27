https://ria.ru/20231227/svo-1918453698.html

Орловский Народный фронт передал бензогенератор бойцам в зоне СВО

Орловский Народный фронт передал бензогенератор бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 27.12.2023

Орловский Народный фронт передал бензогенератор бойцам в зоне СВО

Орловский Народный фронт передал обогреватель салона для грузовой машины, бензогенератор, носки и комплекты теплой одежды бойцам в зоне СВО, сообщили РИА... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:37

2023-12-27T14:37

2023-12-27T14:37

надежные люди

луганская народная республика

харьковская область

орловская область

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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Орловский Народный фронт передал обогреватель салона для грузовой машины, бензогенератор, носки и комплекты теплой одежды бойцам в зоне СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Народного фронта в регионе. "Народный фронт совместно с Казначейством приобрели обогреватель салона для грузовой машины и бензогенератор. Кроме того, были переданы вязанные носки и комплекты теплой одежды для военнослужащих, чтобы они могли переодеться в сырую погоду", - говорится в сообщении. Волонтеры вместе с сотрудниками ГИБДД отправили елочные игрушки для новогодних сосен в школы ЛНР и детям Харьковской области. Кроме того, учащиеся школ и детских садов упаковали 2000 подарков с конфетами. К ним они приложили поздравительные письма для солдат. "Вчера наши друзья из Глазуновки, ребята волонтеры, загрузили машину с гуманитарной помощью в зону СВО. Елочный игрушки, письма солдатам, сладкие подарки, теплая одежда, все это в ближайшие дни машина доставит на передовую. Спасибо всем, кто помогает, волонтерам, детям, родителям, нашим партнерам проекта "Все для Победы". Вместе мы обязательно победим! Мы с нашей армией!", - сообщил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов. Народной фронт Орловской области отправил более 6000 тонн гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20231226/pomosch-1918215969.html

https://ria.ru/20231227/avtomobili-1918356933.html

луганская народная республика

харьковская область

орловская область

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луганская народная республика, харьковская область, орловская область