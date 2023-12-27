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Орловский Народный фронт передал бензогенератор бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 27.12.2023
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Надежные люди
 
14:37 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/svo-1918453698.html
Орловский Народный фронт передал бензогенератор бойцам в зоне СВО
Орловский Народный фронт передал бензогенератор бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 27.12.2023
Орловский Народный фронт передал бензогенератор бойцам в зоне СВО
Орловский Народный фронт передал обогреватель салона для грузовой машины, бензогенератор, носки и комплекты теплой одежды бойцам в зоне СВО, сообщили РИА... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:37
2023-12-27T14:37
надежные люди
луганская народная республика
харьковская область
орловская область
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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Орловский Народный фронт передал обогреватель салона для грузовой машины, бензогенератор, носки и комплекты теплой одежды бойцам в зоне СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Народного фронта в регионе. "Народный фронт совместно с Казначейством приобрели обогреватель салона для грузовой машины и бензогенератор. Кроме того, были переданы вязанные носки и комплекты теплой одежды для военнослужащих, чтобы они могли переодеться в сырую погоду", - говорится в сообщении. Волонтеры вместе с сотрудниками ГИБДД отправили елочные игрушки для новогодних сосен в школы ЛНР и детям Харьковской области. Кроме того, учащиеся школ и детских садов упаковали 2000 подарков с конфетами. К ним они приложили поздравительные письма для солдат. "Вчера наши друзья из Глазуновки, ребята волонтеры, загрузили машину с гуманитарной помощью в зону СВО. Елочный игрушки, письма солдатам, сладкие подарки, теплая одежда, все это в ближайшие дни машина доставит на передовую. Спасибо всем, кто помогает, волонтерам, детям, родителям, нашим партнерам проекта "Все для Победы". Вместе мы обязательно победим! Мы с нашей армией!", - сообщил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов. Народной фронт Орловской области отправил более 6000 тонн гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20231226/pomosch-1918215969.html
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луганская народная республика, харьковская область, орловская область
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Орловская область
Орловский Народный фронт передал бензогенератор бойцам в зоне СВО

Орловский Народный фронт передал обогреватель салона для машины бойцам СВО

© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиОрловский Народный фронт передал обогреватель салона и бензо-генератор бойцам в зоне СВО
Орловский Народный фронт передал обогреватель салона и бензо-генератор бойцам в зоне СВО
© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Орловский Народный фронт передал обогреватель салона и бензо-генератор бойцам в зоне СВО
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Орловский Народный фронт передал обогреватель салона для грузовой машины, бензогенератор, носки и комплекты теплой одежды бойцам в зоне СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Народного фронта в регионе.
"Народный фронт совместно с Казначейством приобрели обогреватель салона для грузовой машины и бензогенератор. Кроме того, были переданы вязанные носки и комплекты теплой одежды для военнослужащих, чтобы они могли переодеться в сырую погоду", - говорится в сообщении.
Депутат Новгородской областной Думы Сергей Тихомиров доставил в зону СВО автомобиль УАЗ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Новгородский депутат доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ"
26 декабря, 15:36
Волонтеры вместе с сотрудниками ГИБДД отправили елочные игрушки для новогодних сосен в школы ЛНР и детям Харьковской области. Кроме того, учащиеся школ и детских садов упаковали 2000 подарков с конфетами. К ним они приложили поздравительные письма для солдат.
"Вчера наши друзья из Глазуновки, ребята волонтеры, загрузили машину с гуманитарной помощью в зону СВО. Елочный игрушки, письма солдатам, сладкие подарки, теплая одежда, все это в ближайшие дни машина доставит на передовую. Спасибо всем, кто помогает, волонтерам, детям, родителям, нашим партнерам проекта "Все для Победы". Вместе мы обязательно победим! Мы с нашей армией!", - сообщил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов.
Народной фронт Орловской области отправил более 6000 тонн гуманитарной помощи.
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Жители Башкирии отправили в зону спецоперации 13 автомобилей
Вчера, 07:14
 
Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьОрловская область
 
 
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