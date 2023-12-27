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Россия может начать поставки свинины в Китай в ближайшие два месяца - РИА Новости, 27.12.2023
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14:51 27.12.2023 (обновлено: 14:59 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/svinina-1918457483.html
Россия может начать поставки свинины в Китай в ближайшие два месяца
Россия может начать поставки свинины в Китай в ближайшие два месяца - РИА Новости, 27.12.2023
Россия может начать поставки свинины в Китай в ближайшие два месяца
Поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:51
2023-12-27T14:59
экономика
китай
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24"."Поставки начнутся, думаю, в ближайшие два месяца", - сказал Данкверт.Китай в сентябре отменил временные ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Позже в рамках мероприятий по допуску российской свинины в Китай состоялся визит представителей Главного таможенного управления КНР в Россию для оценки свиноводческих предприятий – потенциальных экспортеров свинины.В рамках этого визита стороны также успешно завершили процедуру согласования протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай, и проекта экспортного сертификата.
https://ria.ru/20231226/sotrudnichestvo-1918142472.html
китай
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экономика, китай, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Китай, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россия может начать поставки свинины в Китай в ближайшие два месяца

Россельхознадзор: поставки свинины в Китай могут начать в ближайшие два месяца

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПрилавок с мясной продукцией
Прилавок с мясной продукцией - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24".
"Поставки начнутся, думаю, в ближайшие два месяца", - сказал Данкверт.
Китай в сентябре отменил временные ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Позже в рамках мероприятий по допуску российской свинины в Китай состоялся визит представителей Главного таможенного управления КНР в Россию для оценки свиноводческих предприятий – потенциальных экспортеров свинины.
В рамках этого визита стороны также успешно завершили процедуру согласования протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай, и проекта экспортного сертификата.
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ЭкономикаКитайРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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