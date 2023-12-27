https://ria.ru/20231227/svinina-1918457483.html
Россия может начать поставки свинины в Китай в ближайшие два месяца
Россия может начать поставки свинины в Китай в ближайшие два месяца - РИА Новости, 27.12.2023
Россия может начать поставки свинины в Китай в ближайшие два месяца
Поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:51
2023-12-27T14:51
2023-12-27T14:59
экономика
китай
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251451_0:23:3117:1776_1920x0_80_0_0_21ca7ce7f0a8d406237a422082973ddb.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24"."Поставки начнутся, думаю, в ближайшие два месяца", - сказал Данкверт.Китай в сентябре отменил временные ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Позже в рамках мероприятий по допуску российской свинины в Китай состоялся визит представителей Главного таможенного управления КНР в Россию для оценки свиноводческих предприятий – потенциальных экспортеров свинины.В рамках этого визита стороны также успешно завершили процедуру согласования протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай, и проекта экспортного сертификата.
https://ria.ru/20231226/sotrudnichestvo-1918142472.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251451_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_72ae6027407c4b11c60ad3f2859062f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Китай, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россия может начать поставки свинины в Китай в ближайшие два месяца
Россельхознадзор: поставки свинины в Китай могут начать в ближайшие два месяца