https://ria.ru/20231227/svinina-1918457483.html

Россия может начать поставки свинины в Китай в ближайшие два месяца

Россия может начать поставки свинины в Китай в ближайшие два месяца - РИА Новости, 27.12.2023

Россия может начать поставки свинины в Китай в ближайшие два месяца

Поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:51

2023-12-27T14:51

2023-12-27T14:59

экономика

китай

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251451_0:23:3117:1776_1920x0_80_0_0_21ca7ce7f0a8d406237a422082973ddb.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24"."Поставки начнутся, думаю, в ближайшие два месяца", - сказал Данкверт.Китай в сентябре отменил временные ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Позже в рамках мероприятий по допуску российской свинины в Китай состоялся визит представителей Главного таможенного управления КНР в Россию для оценки свиноводческих предприятий – потенциальных экспортеров свинины.В рамках этого визита стороны также успешно завершили процедуру согласования протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай, и проекта экспортного сертификата.

https://ria.ru/20231226/sotrudnichestvo-1918142472.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)