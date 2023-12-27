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Партия Су-57 для поставки в армию в 2024 году проходит окончательную сборку - РИА Новости, 27.12.2023
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12:05 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/su-57-1918404196.html
Партия Су-57 для поставки в армию в 2024 году проходит окончательную сборку
Партия Су-57 для поставки в армию в 2024 году проходит окончательную сборку - РИА Новости, 27.12.2023
Партия Су-57 для поставки в армию в 2024 году проходит окончательную сборку
Партия истребителей пятого поколения Су-57, которая будет поставлена в войска в следующем году, уже находится на стадии окончательной сборки, ежегодно их... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:05
2023-12-27T12:05
безопасность
технологии
россия
сергей чемезов
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ростех
су-57
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Партия истребителей пятого поколения Су-57, которая будет поставлена в войска в следующем году, уже находится на стадии окончательной сборки, ежегодно их поступление ВКС России увеличивается почти вдвое, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "В цехе окончательной сборки уже идет работа над боевыми машинами, которые будут переданы ВКС России в 2024 году. Количество истребителей пятого поколения, поступающих в войска, ежегодно увеличивается почти в два раза", - приводит слова Чемезова пресс-служба Минпромторга РФ. В пресс-службе напомнили, что авиастроители уже передали МО РФ заключительную партию Су-57 по производственной программе 2023 года. Как рассказал вице-премьер РФ – глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба, истребители успешно прошли все необходимые заводские испытания. "Наращивание производства этих уникальных машин стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки. Считаю, что коллектив КНААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей", - добавил Мантуров. В 2023 году была настроена поточная линия сборки Су-57, приняты меры по устранению узких мест по всему циклу производства, параллельно идет обновление производства. В рамках госпрограммы развития ОПК реализуются перспективные проекты технического перевооружения для серийного производства Су-57. "В 2023 году филиал ПАО "ОАК" - "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" успешно выполнил государственный оборонный заказ, поставив ВКС России все предусмотренные контрактами самолеты Су-35С и Су-57. Эту работу контролирует Координационный совет при Правительстве Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20231128/khod-1912390206.html
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безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, су-57, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ростех, Су-57, Воздушно-космические силы России
Партия Су-57 для поставки в армию в 2024 году проходит окончательную сборку

Чемезов: ежегодно поступление Су-57 в ВКС России увеличивается почти вдвое

© Фото : ПАО "ОАК"/TelegramСамолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России
Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram
Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Партия истребителей пятого поколения Су-57, которая будет поставлена в войска в следующем году, уже находится на стадии окончательной сборки, ежегодно их поступление ВКС России увеличивается почти вдвое, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"В цехе окончательной сборки уже идет работа над боевыми машинами, которые будут переданы ВКС России в 2024 году. Количество истребителей пятого поколения, поступающих в войска, ежегодно увеличивается почти в два раза", - приводит слова Чемезова пресс-служба Минпромторга РФ. В пресс-службе напомнили, что авиастроители уже передали МО РФ заключительную партию Су-57 по производственной программе 2023 года.
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Как рассказал вице-премьер РФ – глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба, истребители успешно прошли все необходимые заводские испытания. "Наращивание производства этих уникальных машин стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки. Считаю, что коллектив КНААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей", - добавил Мантуров.
В 2023 году была настроена поточная линия сборки Су-57, приняты меры по устранению узких мест по всему циклу производства, параллельно идет обновление производства. В рамках госпрограммы развития ОПК реализуются перспективные проекты технического перевооружения для серийного производства Су-57.
"В 2023 году филиал ПАО "ОАК" - "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" успешно выполнил государственный оборонный заказ, поставив ВКС России все предусмотренные контрактами самолеты Су-35С и Су-57. Эту работу контролирует Координационный совет при Правительстве Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе.
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БезопасностьТехнологииРоссияСергей ЧемезовДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РостехСу-57Воздушно-космические силы России
 
 
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