https://ria.ru/20231227/strategiya-1918561404.html

СМИ: США и ЕС меняют стратегию по Украине и допускают уступки России

СМИ: США и ЕС меняют стратегию по Украине и допускают уступки России - РИА Новости, 28.12.2023

СМИ: США и ЕС меняют стратегию по Украине и допускают уступки России

США и страны Европы негласно меняют задачу украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-27T19:25

2023-12-27T19:25

2023-12-28T00:33

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США и страны Европы негласно меняют задачу украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров, которые, вероятно, будут означать территориальные уступки Москве, пишет Politico со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне.По данным издания, в западных столицах после фиаско контрнаступления ВСУ ведут речь о строительстве оборонительных рубежей, насыщенных системами ПВО, и восстановлении военно-промышленного комплекса Украины, чтобы та меньше зависела от зарубежной помощи."Сейчас, когда американская и европейская помощь Украине в серьезной опасности, администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании войны. <...> Такие переговоры будут, вероятно, означать уступку части Украины России", — говорится в публикации.В год президентских выборов в Соединенных Штатах Джо Байден, по мнению Politico, не сможет позволить себе признать неудачу выбранного внешнеполитического курса и публично объявить о его смене."Эти дискуссии (о мирных переговорах. — Прим. ред.) начинаются, но администрация не может публично пойти на попятную из-за политического риска", — процитировало издание сотрудника конгресса, "знакомого с мышлением" Белого дома.Москва неоднократно выражала готовность возобновить диалог с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. Владимир Путин подчеркивал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, указывал он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Кроме того, министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что лидеры западных стран, говоря о необходимости переговоров по Украине, по сути, предлагают паузу в боевых действиях, чтобы дать Киеву возможность перевести дух.

https://ria.ru/20231128/tsel-1912492836.html

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

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