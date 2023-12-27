СМИ: США и ЕС меняют стратегию по Украине и допускают уступки России
Politico: США и Европа меняют стратегию по Украине и допускают уступки РФ
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США и страны Европы негласно меняют задачу украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров, которые, вероятно, будут означать территориальные уступки Москве, пишет Politico со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне.
По данным издания, в западных столицах после фиаско контрнаступления ВСУ ведут речь о строительстве оборонительных рубежей, насыщенных системами ПВО, и восстановлении военно-промышленного комплекса Украины, чтобы та меньше зависела от зарубежной помощи.
"Сейчас, когда американская и европейская помощь Украине в серьезной опасности, администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании войны. <...> Такие переговоры будут, вероятно, означать уступку части Украины России", — говорится в публикации.
В год президентских выборов в Соединенных Штатах Джо Байден, по мнению Politico, не сможет позволить себе признать неудачу выбранного внешнеполитического курса и публично объявить о его смене.
"Эти дискуссии (о мирных переговорах. — Прим. ред.) начинаются, но администрация не может публично пойти на попятную из-за политического риска", — процитировало издание сотрудника конгресса, "знакомого с мышлением" Белого дома.
Москва неоднократно выражала готовность возобновить диалог с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. Владимир Путин подчеркивал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, указывал он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.
Кроме того, министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что лидеры западных стран, говоря о необходимости переговоров по Украине, по сути, предлагают паузу в боевых действиях, чтобы дать Киеву возможность перевести дух.