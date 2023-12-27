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СМИ: США и ЕС меняют стратегию по Украине и допускают уступки России - РИА Новости, 28.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:25 27.12.2023 (обновлено: 00:33 28.12.2023)
https://ria.ru/20231227/strategiya-1918561404.html
СМИ: США и ЕС меняют стратегию по Украине и допускают уступки России
СМИ: США и ЕС меняют стратегию по Украине и допускают уступки России - РИА Новости, 28.12.2023
СМИ: США и ЕС меняют стратегию по Украине и допускают уступки России
США и страны Европы негласно меняют задачу украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-27T19:25
2023-12-28T00:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
сергей шойгу
владимир путин
politico
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ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США и страны Европы негласно меняют задачу украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров, которые, вероятно, будут означать территориальные уступки Москве, пишет Politico со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне.По данным издания, в западных столицах после фиаско контрнаступления ВСУ ведут речь о строительстве оборонительных рубежей, насыщенных системами ПВО, и восстановлении военно-промышленного комплекса Украины, чтобы та меньше зависела от зарубежной помощи."Сейчас, когда американская и европейская помощь Украине в серьезной опасности, администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании войны. &lt;...&gt; Такие переговоры будут, вероятно, означать уступку части Украины России", — говорится в публикации.В год президентских выборов в Соединенных Штатах Джо Байден, по мнению Politico, не сможет позволить себе признать неудачу выбранного внешнеполитического курса и публично объявить о его смене."Эти дискуссии (о мирных переговорах. — Прим. ред.) начинаются, но администрация не может публично пойти на попятную из-за политического риска", — процитировало издание сотрудника конгресса, "знакомого с мышлением" Белого дома.Москва неоднократно выражала готовность возобновить диалог с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. Владимир Путин подчеркивал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, указывал он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Кроме того, министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что лидеры западных стран, говоря о необходимости переговоров по Украине, по сути, предлагают паузу в боевых действиях, чтобы дать Киеву возможность перевести дух.
https://ria.ru/20231128/tsel-1912492836.html
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html
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сша
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в мире, украина, россия, сша, сергей шойгу, владимир путин, politico, вооруженные силы украины, джо байден, дмитрий песков, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Politico, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, Дмитрий Песков, Киев
СМИ: США и ЕС меняют стратегию по Украине и допускают уступки России

Politico: США и Европа меняют стратегию по Украине и допускают уступки РФ

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США и страны Европы негласно меняют задачу украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров, которые, вероятно, будут означать территориальные уступки Москве, пишет Politico со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне.
По данным издания, в западных столицах после фиаско контрнаступления ВСУ ведут речь о строительстве оборонительных рубежей, насыщенных системами ПВО, и восстановлении военно-промышленного комплекса Украины, чтобы та меньше зависела от зарубежной помощи.
Мединский: у России никогда не было цели завоевывать Украину - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Мединский рассказал о требованиях Москвы на переговорах с Киевом
28 ноября, 20:32
"Сейчас, когда американская и европейская помощь Украине в серьезной опасности, администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах об окончании войны. <...> Такие переговоры будут, вероятно, означать уступку части Украины России", — говорится в публикации.
В год президентских выборов в Соединенных Штатах Джо Байден, по мнению Politico, не сможет позволить себе признать неудачу выбранного внешнеполитического курса и публично объявить о его смене.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией
18 декабря, 08:00
"Эти дискуссии (о мирных переговорах. — Прим. ред.) начинаются, но администрация не может публично пойти на попятную из-за политического риска", — процитировало издание сотрудника конгресса, "знакомого с мышлением" Белого дома.
Москва неоднократно выражала готовность возобновить диалог с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. Владимир Путин подчеркивал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, указывал он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.
Кроме того, министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что лидеры западных стран, говоря о необходимости переговоров по Украине, по сути, предлагают паузу в боевых действиях, чтобы дать Киеву возможность перевести дух.
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
России пора отдавать свой самый большой долг
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ШойгуВладимир ПутинPoliticoВооруженные силы УкраиныДжо БайденДмитрий ПесковКиев
 
 
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