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В США отслеживают угрозы безопасности в праздники из-за конфликта в Газе

В США отслеживают угрозы безопасности в праздники из-за конфликта в Газе - РИА Новости, 27.12.2023

В США отслеживают угрозы безопасности в праздники из-за конфликта в Газе

ФБР готовится реагировать на нарушения общественного порядка в США в праздничные дни, ожидая, что ситуация усугубится на фоне конфликта на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T02:30

2023-12-27T02:30

2023-12-27T02:30

в мире

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нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. ФБР готовится реагировать на нарушения общественного порядка в США в праздничные дни, ожидая, что ситуация усугубится на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в ведомстве. "ФБР пристально отслеживает угрозы общественной безопасности в период праздников, которые могут усугубляться продолжающимся конфликтом Израиля и ХАМАС", - заявили в ведомстве в ответ на запрос РИА Новости. Как сообщили в ведомстве, ФБР контактирует с другими правоохранительными структурами, а также религиозными общинами для координации и обмена информацией на период праздничных мероприятий. "Мы серьезно относимся ко всем потенциальным угрозам", - сообщили в бюро. Пропалестинские активисты с начала событий в Газе используют массовые мероприятия для протеста против военной кампании Израиля. В частности, они перекрывали дорогу параду на День благодарения в Нью-Йорке, проводили манифестации у домов шефа Пентагона Ллойда Остина и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана на католическое Рождество. В начале ноября в Калифорнии погиб пожилой еврей, он упал и ударился об асфальт после стычки на митинге между произраильскими и пропалестинскими активистами. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,9 тысячи человек, более 54 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231115/ataka-1909664539.html

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в мире, израиль, нью-йорк (город), ллойд остин, джейк салливан, хамас, фбр, сша