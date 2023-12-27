https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918446094.html
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.12.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника там составили до 45... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:15
2023-12-27T14:15
2023-12-27T14:21
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника там составили до 45 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
Минобороны: на Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 45 военных