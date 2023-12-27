https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918446094.html

В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении

В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.12.2023

В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника там составили до 45... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:15

2023-12-27T14:15

2023-12-27T14:21

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника там составили до 45 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)