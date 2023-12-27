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В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 27.12.2023 (обновлено: 14:21 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918446094.html
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.12.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника там составили до 45... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:15
2023-12-27T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника там составили до 45 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.&quot;На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области&quot;, - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении

Минобороны: на Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 45 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России в зоне специальной военной операции
Артиллеристы вооруженных сил России в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника там составили до 45 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.

"ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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