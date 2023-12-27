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Разведчик рассказал, как бойцы откинули минометы ВСУ в тыл
Разведчик рассказал, как бойцы откинули минометы ВСУ в тыл - РИА Новости, 27.12.2023
Разведчик рассказал, как бойцы откинули минометы ВСУ в тыл
Интенсивность минометного огня со стороны ВСУ под Артемовском уменьшилась, успешная работа российских войск на одном из участков отбросила минометные расчеты... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T06:34
2023-12-27T06:34
2023-12-27T06:34
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АРТЕМОВСК (ДНР), 27 дек - РИА Новости. Интенсивность минометного огня со стороны ВСУ под Артемовском уменьшилась, успешная работа российских войск на одном из участков отбросила минометные расчеты противника глубоко в тыл, рассказал РИА Новости командир группы спецназа ВС РФ Южной группировки войск с позывным "Чалый". "Мы находимся на окраине Артемовска ближе к населенному пункту Клещеевка. Здесь интенсивность огня стала гораздо меньше. Мы решили одну из важнейших проблем для нашей работы - вытеснили между первым и вторым эшелонами минометы противника", - сказал "Чалый". Он отметил, что российские бойцы в результате совместной работы разведчиков, артиллеристов и танкистов успешно уничтожили минометные огневые точки и пути подвоза противника. "При помощи разведки вычисленные позиции были уничтожены, и предугаданы последующие позиции, куда будет отступать противник, и, соответственно, туда наводились (орудия – ред.), и сразу туда отрабатывали, как там что-то появлялось", - добавил "Чалый".
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артемовск, клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Разведчик рассказал, как бойцы откинули минометы ВСУ в тыл
Разведчик: российские бойцы откинули минометы ВСУ в тыл под Артемовском
АРТЕМОВСК (ДНР), 27 дек - РИА Новости. Интенсивность минометного огня со стороны ВСУ под Артемовском уменьшилась, успешная работа российских войск на одном из участков отбросила минометные расчеты противника глубоко в тыл, рассказал РИА Новости командир группы спецназа ВС РФ Южной группировки войск с позывным "Чалый".
«
"Мы находимся на окраине Артемовска ближе к населенному пункту Клещеевка. Здесь интенсивность огня стала гораздо меньше. Мы решили одну из важнейших проблем для нашей работы - вытеснили между первым и вторым эшелонами минометы противника", - сказал "Чалый".
Он отметил, что российские бойцы в результате совместной работы разведчиков, артиллеристов и танкистов успешно уничтожили минометные огневые точки и пути подвоза противника.
"При помощи разведки вычисленные позиции были уничтожены, и предугаданы последующие позиции, куда будет отступать противник, и, соответственно, туда наводились (орудия – ред.), и сразу туда отрабатывали, как там что-то появлялось", - добавил "Чалый".
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