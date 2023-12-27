Рейтинг@Mail.ru
Разведчик рассказал, как бойцы откинули минометы ВСУ в тыл - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918354996.html
Разведчик рассказал, как бойцы откинули минометы ВСУ в тыл
Разведчик рассказал, как бойцы откинули минометы ВСУ в тыл - РИА Новости, 27.12.2023
Разведчик рассказал, как бойцы откинули минометы ВСУ в тыл
Интенсивность минометного огня со стороны ВСУ под Артемовском уменьшилась, успешная работа российских войск на одном из участков отбросила минометные расчеты... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T06:34
2023-12-27T06:34
специальная военная операция на украине
артемовск
клещеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916504012_0:299:3083:2033_1920x0_80_0_0_3674a30ae2663452729fe6665945f0e9.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 27 дек - РИА Новости. Интенсивность минометного огня со стороны ВСУ под Артемовском уменьшилась, успешная работа российских войск на одном из участков отбросила минометные расчеты противника глубоко в тыл, рассказал РИА Новости командир группы спецназа ВС РФ Южной группировки войск с позывным "Чалый". "Мы находимся на окраине Артемовска ближе к населенному пункту Клещеевка. Здесь интенсивность огня стала гораздо меньше. Мы решили одну из важнейших проблем для нашей работы - вытеснили между первым и вторым эшелонами минометы противника", - сказал "Чалый". Он отметил, что российские бойцы в результате совместной работы разведчиков, артиллеристов и танкистов успешно уничтожили минометные огневые точки и пути подвоза противника. "При помощи разведки вычисленные позиции были уничтожены, и предугаданы последующие позиции, куда будет отступать противник, и, соответственно, туда наводились (орудия – ред.), и сразу туда отрабатывали, как там что-то появлялось", - добавил "Чалый".
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918351885.html
артемовск
клещеевка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916504012_281:0:3010:2047_1920x0_80_0_0_d4054dc8fd43f6586ee25af969d40fe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Разведчик рассказал, как бойцы откинули минометы ВСУ в тыл

Разведчик: российские бойцы откинули минометы ВСУ в тыл под Артемовском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 27 дек - РИА Новости. Интенсивность минометного огня со стороны ВСУ под Артемовском уменьшилась, успешная работа российских войск на одном из участков отбросила минометные расчеты противника глубоко в тыл, рассказал РИА Новости командир группы спецназа ВС РФ Южной группировки войск с позывным "Чалый".
«
"Мы находимся на окраине Артемовска ближе к населенному пункту Клещеевка. Здесь интенсивность огня стала гораздо меньше. Мы решили одну из важнейших проблем для нашей работы - вытеснили между первым и вторым эшелонами минометы противника", - сказал "Чалый".
Он отметил, что российские бойцы в результате совместной работы разведчиков, артиллеристов и танкистов успешно уничтожили минометные огневые точки и пути подвоза противника.
"При помощи разведки вычисленные позиции были уничтожены, и предугаданы последующие позиции, куда будет отступать противник, и, соответственно, туда наводились (орудия – ред.), и сразу туда отрабатывали, как там что-то появлялось", - добавил "Чалый".
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Авиация поразила опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении
05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКлещеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала