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Костромские десантники сбили ударный дрон ВСУ под Артемовском
Костромские десантники сбили ударный дрон ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 27.12.2023
Костромские десантники сбили ударный дрон ВСУ под Артемовском
Костромские десантники сбили ударный квадрокоптер ВСУ типа "Баба Яга", пытавшийся атаковать российские позиции у Артемовска в Донбассе, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T05:06
2023-12-27T05:06
2023-12-27T05:06
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ЛУГАНСК, 27 дек – РИА Новости. Костромские десантники сбили ударный квадрокоптер ВСУ типа "Баба Яга", пытавшийся атаковать российские позиции у Артемовска в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Бабой-Ягой" среди российских военных называют сельскохозяйственные беспилотники, которые украинские войска применяют для сброса крупнокалиберных мин. "Практически ежедневно наши позиции подвергаются нападению с воздуха со стороны украинских формирований. С помощью специальных противодроновых ружей десантники заглушают сигнал, и дроны противника теряют связь с оператором", - сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в связке с операторами противодроновых ружей действуют и стрелки-зенитчики, которые в зависимости от обстановки применяют по коптерам и низколетящим целям не штатный ПЗРК "Верба", а обычный пулемет ПКМ или "Печенег" и сбивают им воздушные цели. "На кадрах со сбитого квадрокоптера ВСУ типа "Баба Яга" отчетливо видно, как он зависает над нашими позициями для сброса мин, но в этот момент он сбоку блокируется противодроновым ружьем, а стрелок-зенитчик из пулемета сбивает вражеский квадрокоптер", - пояснили в Минобороны РФ. Уточняется, что после того, как ударный квадрокоптер был сбит, он был найден эвакуационной группой российских десантников, которые оперативно доставили его в расположение наших подразделений.
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918350619.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Костромские десантники сбили ударный дрон ВСУ под Артемовском
МО: костромские десантники сбили ударный дрон ВСУ под Артемовском
ЛУГАНСК, 27 дек – РИА Новости. Костромские десантники сбили ударный квадрокоптер ВСУ типа "Баба Яга", пытавшийся атаковать российские позиции у Артемовска в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Бабой-Ягой" среди российских военных называют сельскохозяйственные беспилотники, которые украинские войска применяют для сброса крупнокалиберных мин.
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"Практически ежедневно наши позиции подвергаются нападению с воздуха со стороны украинских формирований. С помощью специальных противодроновых ружей десантники заглушают сигнал, и дроны противника теряют связь с оператором", - сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в связке с операторами противодроновых ружей действуют и стрелки-зенитчики, которые в зависимости от обстановки применяют по коптерам и низколетящим целям не штатный ПЗРК "Верба", а обычный пулемет ПКМ или "Печенег" и сбивают им воздушные цели.
"На кадрах со сбитого квадрокоптера ВСУ типа "Баба Яга" отчетливо видно, как он зависает над нашими позициями для сброса мин, но в этот момент он сбоку блокируется противодроновым ружьем, а стрелок-зенитчик из пулемета сбивает вражеский квадрокоптер", - пояснили в Минобороны РФ.
Уточняется, что после того, как ударный квадрокоптер был сбит, он был найден эвакуационной группой российских десантников, которые оперативно доставили его в расположение наших подразделений.
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