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Костромские десантники сбили ударный дрон ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918351387.html
Костромские десантники сбили ударный дрон ВСУ под Артемовском
Костромские десантники сбили ударный дрон ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 27.12.2023
Костромские десантники сбили ударный дрон ВСУ под Артемовском
Костромские десантники сбили ударный квадрокоптер ВСУ типа "Баба Яга", пытавшийся атаковать российские позиции у Артемовска в Донбассе, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T05:06
2023-12-27T05:06
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 дек – РИА Новости. Костромские десантники сбили ударный квадрокоптер ВСУ типа "Баба Яга", пытавшийся атаковать российские позиции у Артемовска в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Бабой-Ягой" среди российских военных называют сельскохозяйственные беспилотники, которые украинские войска применяют для сброса крупнокалиберных мин. "Практически ежедневно наши позиции подвергаются нападению с воздуха со стороны украинских формирований. С помощью специальных противодроновых ружей десантники заглушают сигнал, и дроны противника теряют связь с оператором", - сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в связке с операторами противодроновых ружей действуют и стрелки-зенитчики, которые в зависимости от обстановки применяют по коптерам и низколетящим целям не штатный ПЗРК "Верба", а обычный пулемет ПКМ или "Печенег" и сбивают им воздушные цели. "На кадрах со сбитого квадрокоптера ВСУ типа "Баба Яга" отчетливо видно, как он зависает над нашими позициями для сброса мин, но в этот момент он сбоку блокируется противодроновым ружьем, а стрелок-зенитчик из пулемета сбивает вражеский квадрокоптер", - пояснили в Минобороны РФ. Уточняется, что после того, как ударный квадрокоптер был сбит, он был найден эвакуационной группой российских десантников, которые оперативно доставили его в расположение наших подразделений.
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918350619.html
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россия, артемовск, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Костромские десантники сбили ударный дрон ВСУ под Артемовском

МО: костромские десантники сбили ударный дрон ВСУ под Артемовском

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБПЛА в зоне СВО
БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 27 дек – РИА Новости. Костромские десантники сбили ударный квадрокоптер ВСУ типа "Баба Яга", пытавшийся атаковать российские позиции у Артемовска в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Бабой-Ягой" среди российских военных называют сельскохозяйственные беспилотники, которые украинские войска применяют для сброса крупнокалиберных мин.
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"Практически ежедневно наши позиции подвергаются нападению с воздуха со стороны украинских формирований. С помощью специальных противодроновых ружей десантники заглушают сигнал, и дроны противника теряют связь с оператором", - сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в связке с операторами противодроновых ружей действуют и стрелки-зенитчики, которые в зависимости от обстановки применяют по коптерам и низколетящим целям не штатный ПЗРК "Верба", а обычный пулемет ПКМ или "Печенег" и сбивают им воздушные цели.
"На кадрах со сбитого квадрокоптера ВСУ типа "Баба Яга" отчетливо видно, как он зависает над нашими позициями для сброса мин, но в этот момент он сбоку блокируется противодроновым ружьем, а стрелок-зенитчик из пулемета сбивает вражеский квадрокоптер", - пояснили в Минобороны РФ.
Уточняется, что после того, как ударный квадрокоптер был сбит, он был найден эвакуационной группой российских десантников, которые оперативно доставили его в расположение наших подразделений.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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