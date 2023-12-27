https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918350619.html

Расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.12.2023

Расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Центр" ВС России уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T05:01

2023-12-27T05:01

2023-12-27T05:42

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ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Центр" ВС России уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Артиллеристы расчета 152-мм самоходного орудия 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", — сообщили в Минобороны.Там добавили, что военнослужащие ежедневно выполняют задачи по огневому поражению и круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности. После получения координат от разведывательных подразделений, артиллерийские расчеты совершают серию выстрелов с закрытых огневых позиций по указанным целям. Для корректировки попаданий, используя беспилотные летательные аппараты, разведчики в прямом эфире передают поправки на командный пункт батареи, после чего обновленные вводные поступают расчетам артиллерийских орудий. "Думаем, как лучше поставить машину, куда точку наводки, как лучше сориентировать орудие. Постоянно учимся и стремимся к совершенству", — рассказал наводчик САУ с позывным "Байгаз".Ранее в Минобороны сообщили, что ударная группа армейской авиации уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф