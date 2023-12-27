Рейтинг@Mail.ru
Расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 27.12.2023 (обновлено: 05:42 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918350619.html
Расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.12.2023
Расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Центр" ВС России уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T05:01
2023-12-27T05:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851063626_0:208:2779:1771_1920x0_80_0_0_3b142751c2e414d56110500bed2b8208.jpg
ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Центр" ВС России уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;Артиллеристы расчета 152-мм самоходного орудия 2С3 &quot;Акация&quot; группировки войск &quot;Центр&quot; уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО&quot;, — сообщили в Минобороны.Там добавили, что военнослужащие ежедневно выполняют задачи по огневому поражению и круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности. После получения координат от разведывательных подразделений, артиллерийские расчеты совершают серию выстрелов с закрытых огневых позиций по указанным целям. Для корректировки попаданий, используя беспилотные летательные аппараты, разведчики в прямом эфире передают поправки на командный пункт батареи, после чего обновленные вводные поступают расчетам артиллерийских орудий. "Думаем, как лучше поставить машину, куда точку наводки, как лучше сориентировать орудие. Постоянно учимся и стремимся к совершенству", — рассказал наводчик САУ с позывным "Байгаз".Ранее в Минобороны сообщили, что ударная группа армейской авиации уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918345929.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851063626_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_14ba55b38bb38e5100cf768869b3a2b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Акация" ВС РФ
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Акация" ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Центр" ВС России уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Артиллеристы расчета 152-мм самоходного орудия 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что военнослужащие ежедневно выполняют задачи по огневому поражению и круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности. После получения координат от разведывательных подразделений, артиллерийские расчеты совершают серию выстрелов с закрытых огневых позиций по указанным целям. Для корректировки попаданий, используя беспилотные летательные аппараты, разведчики в прямом эфире передают поправки на командный пункт батареи, после чего обновленные вводные поступают расчетам артиллерийских орудий.
"Думаем, как лучше поставить машину, куда точку наводки, как лучше сориентировать орудие. Постоянно учимся и стремимся к совершенству", — рассказал наводчик САУ с позывным "Байгаз".
Ранее в Минобороны сообщили, что ударная группа армейской авиации уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
РСЗО "Торнадо-Г" уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
03:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала