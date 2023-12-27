https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918350619.html
Расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.12.2023
Расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Центр" ВС России уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T05:01
2023-12-27T05:01
2023-12-27T05:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851063626_0:208:2779:1771_1920x0_80_0_0_3b142751c2e414d56110500bed2b8208.jpg
ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Центр" ВС России уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Артиллеристы расчета 152-мм самоходного орудия 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", — сообщили в Минобороны.Там добавили, что военнослужащие ежедневно выполняют задачи по огневому поражению и круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности. После получения координат от разведывательных подразделений, артиллерийские расчеты совершают серию выстрелов с закрытых огневых позиций по указанным целям. Для корректировки попаданий, используя беспилотные летательные аппараты, разведчики в прямом эфире передают поправки на командный пункт батареи, после чего обновленные вводные поступают расчетам артиллерийских орудий. "Думаем, как лучше поставить машину, куда точку наводки, как лучше сориентировать орудие. Постоянно учимся и стремимся к совершенству", — рассказал наводчик САУ с позывным "Байгаз".Ранее в Минобороны сообщили, что ударная группа армейской авиации уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918345929.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851063626_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_14ba55b38bb38e5100cf768869b3a2b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: расчеты САУ "Акация" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Центр" ВС России уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Артиллеристы расчета 152-мм самоходного орудия 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", — сообщили в Минобороны.
Там добавили, что военнослужащие ежедневно выполняют задачи по огневому поражению и круглосуточно находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности. После получения координат от разведывательных подразделений, артиллерийские расчеты совершают серию выстрелов с закрытых огневых позиций по указанным целям. Для корректировки попаданий, используя беспилотные летательные аппараты, разведчики в прямом эфире передают поправки на командный пункт батареи, после чего обновленные вводные поступают расчетам артиллерийских орудий.
"Думаем, как лучше поставить машину, куда точку наводки, как лучше сориентировать орудие. Постоянно учимся и стремимся к совершенству", — рассказал наводчик САУ с позывным "Байгаз".
Ранее в Минобороны сообщили, что ударная группа армейской авиации уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.
РСЗО "Торнадо-Г" уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении