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РСЗО "Торнадо-Г" уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
РСЗО "Торнадо-Г" уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.12.2023
РСЗО "Торнадо-Г" уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" ВС России уничтожили опорные пункты, пехоту и технику ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T03:03
2023-12-27T03:03
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ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" ВС России уничтожили опорные пункты, пехоту и технику ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, живую силу и огневые средства ВСУ при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения СВО", — сообщили в Минобороны.Там добавили, что подразделения артиллерийской разведки группировки войск "Запад" вскрыли позиции и вооружение противника с помощью БПЛА. Информация оперативно была передана реактивному артиллерийскому дивизиону. Кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. Обычно боевые машины "Торнадо-Г" находятся в районе ожидания со снаряженным боекомплектом. Это 40 снарядов, выпустить которые расчет может за 20 секунд в случае интенсивной атаки. В Минобороны подчеркнули, что подобный удар украинские системы ПВО отразить не сумеют. От своего предшественника – РСЗО БМ-21 "Град" – "Торнадо-Г" отличает более совершенная система управления огнём и наличие компьютера для расчёта баллистических показателей. "Работаем с корректировкой для достижения максимальной точности залпа. Главное в нашем деле – мобильность. Многое решает скорость при выполнении задачи. Можем поражать различные площадные цели, опорные пункты, огневые позиции противника, районы подвоза боеприпасов, отрезаем пути подхода резервов. Личному составу вручили государственные и ведомственные награды. Родина нас благодарит за работу", — сказал командир реактивной батареи с позывным "Монолит".Ранее в Минобороны сообщили, что расчет "Мста-С" уничтожил укрепленные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
РСЗО "Торнадо-Г" уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости.
Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" ВС России уничтожили опорные пункты, пехоту и технику ВСУ на Купянском направлении, сообщили
журналистам в Минобороны.
«
"Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, живую силу и огневые средства ВСУ при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения СВО", — сообщили в Минобороны.
Там добавили, что подразделения артиллерийской разведки группировки войск "Запад" вскрыли позиции и вооружение противника с помощью БПЛА. Информация оперативно была передана реактивному артиллерийскому дивизиону. Кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.
Обычно боевые машины "Торнадо-Г" находятся в районе ожидания со снаряженным боекомплектом. Это 40 снарядов, выпустить которые расчет может за 20 секунд в случае интенсивной атаки. В Минобороны подчеркнули, что подобный удар украинские системы ПВО отразить не сумеют. От своего предшественника – РСЗО БМ-21 "Град" – "Торнадо-Г" отличает более совершенная система управления огнём и наличие компьютера для расчёта баллистических показателей.
"Работаем с корректировкой для достижения максимальной точности залпа. Главное в нашем деле – мобильность. Многое решает скорость при выполнении задачи. Можем поражать различные площадные цели, опорные пункты, огневые позиции противника, районы подвоза боеприпасов, отрезаем пути подхода резервов. Личному составу вручили государственные и ведомственные награды. Родина нас благодарит за работу", — сказал командир реактивной батареи с позывным "Монолит".
Ранее в Минобороны сообщили, что расчет "Мста-С" уничтожил укрепленные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении.
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