https://ria.ru/20231227/spasateli-1918367712.html
Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.12.2023
Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, поздравление опубликовано на сайте ГД. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:26
2023-12-27T09:26
2023-12-27T09:26
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_0:93:2880:1713_1920x0_80_0_0_c652cb461793e71dcbd471cd0127737e.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю всех сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником. Российские спасатели помогают людям в чрезвычайных ситуациях, ликвидируют последствия стихийных бедствий и техногенных аварий, борются с пожарами. Рискуют жизнью ради безопасности наших граждан. С честью исполняют свой долг в самых трудных условиях", - приводятся в публикации слова Володина. Спикер Госдумы поблагодарил сотрудников МЧС России за высокий профессионализм, мужество и решительность, а также пожелал им успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20231227/pozdravlenie-1918338836.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_320:0:2880:1920_1920x0_80_0_0_342dcd494b3e15fa84bbc3acd5256c6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
Спикер Госдумы Володин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя