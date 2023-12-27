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Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.12.2023
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09:26 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/spasateli-1918367712.html
Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.12.2023
Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, поздравление опубликовано на сайте ГД. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:26
2023-12-27T09:26
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю всех сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником. Российские спасатели помогают людям в чрезвычайных ситуациях, ликвидируют последствия стихийных бедствий и техногенных аварий, борются с пожарами. Рискуют жизнью ради безопасности наших граждан. С честью исполняют свой долг в самых трудных условиях", - приводятся в публикации слова Володина. Спикер Госдумы поблагодарил сотрудников МЧС России за высокий профессионализм, мужество и решительность, а также пожелал им успехов и всего наилучшего.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Спикер Госдумы Володин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, поздравление опубликовано на сайте ГД.
"Поздравляю всех сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником. Российские спасатели помогают людям в чрезвычайных ситуациях, ликвидируют последствия стихийных бедствий и техногенных аварий, борются с пожарами. Рискуют жизнью ради безопасности наших граждан. С честью исполняют свой долг в самых трудных условиях", - приводятся в публикации слова Володина.
Спикер Госдумы поблагодарил сотрудников МЧС России за высокий профессионализм, мужество и решительность, а также пожелал им успехов и всего наилучшего.
Видеообращение президента Владимира Путина по случаю Дня спасателя - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя
Вчера, 00:12
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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