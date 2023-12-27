https://ria.ru/20231227/spasateli-1918367712.html

Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.12.2023

Володин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, поздравление опубликовано на сайте ГД. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:26

2023-12-27T09:26

2023-12-27T09:26

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю всех сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником. Российские спасатели помогают людям в чрезвычайных ситуациях, ликвидируют последствия стихийных бедствий и техногенных аварий, борются с пожарами. Рискуют жизнью ради безопасности наших граждан. С честью исполняют свой долг в самых трудных условиях", - приводятся в публикации слова Володина. Спикер Госдумы поблагодарил сотрудников МЧС России за высокий профессионализм, мужество и решительность, а также пожелал им успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20231227/pozdravlenie-1918338836.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)