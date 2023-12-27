https://ria.ru/20231227/sotrudnichestvo-1918441798.html

Лавров оценил сотрудничество с Индией в энергетике

Лавров оценил сотрудничество с Индией в энергетике - РИА Новости, 27.12.2023

Лавров оценил сотрудничество с Индией в энергетике

Москва и Нью-Дели подтверждают нацеленность на уплотнение сотрудничества в энергетической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:07

2023-12-27T14:07

2023-12-27T15:37

индия

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва и Нью-Дели подтверждают нацеленность на уплотнение сотрудничества в энергетической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Подтвердили нацеленность на уплотнение кооперации в энергетической сфере. Это стратегическое направление нашего сотрудничества, в том числе и в том, что касается наращивания экспорта углеводородов из России на индийский рынок, а также взаимодействие в сфере мирного использования ядерной энергетики, прежде всего, дальнейшей реализации проекта атомной электростанции "Куданкулам". Это наш практический вклад в работу Индии по удовлетворению ее потребностей в чистой и безопасной энергии собственного производства", - сказал министр на пресс-конференции в среду по итогам переговоров со своим коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Накануне глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что Индия и Россия подписали соглашения, касающиеся будущих блоков АЭС "Куданкулам". Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Строящиеся сейчас энергоблоки №3, №4 и №5, №6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам".

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индия, россия, сергей лавров, москва