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Лавров оценил сотрудничество с Индией в энергетике - РИА Новости, 27.12.2023
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14:07 27.12.2023 (обновлено: 15:37 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/sotrudnichestvo-1918441798.html
Лавров оценил сотрудничество с Индией в энергетике
Лавров оценил сотрудничество с Индией в энергетике - РИА Новости, 27.12.2023
Лавров оценил сотрудничество с Индией в энергетике
Москва и Нью-Дели подтверждают нацеленность на уплотнение сотрудничества в энергетической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:07
2023-12-27T15:37
индия
россия
сергей лавров
москва
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва и Нью-Дели подтверждают нацеленность на уплотнение сотрудничества в энергетической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Подтвердили нацеленность на уплотнение кооперации в энергетической сфере. Это стратегическое направление нашего сотрудничества, в том числе и в том, что касается наращивания экспорта углеводородов из России на индийский рынок, а также взаимодействие в сфере мирного использования ядерной энергетики, прежде всего, дальнейшей реализации проекта атомной электростанции "Куданкулам". Это наш практический вклад в работу Индии по удовлетворению ее потребностей в чистой и безопасной энергии собственного производства", - сказал министр на пресс-конференции в среду по итогам переговоров со своим коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Накануне глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что Индия и Россия подписали соглашения, касающиеся будущих блоков АЭС "Куданкулам". Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Строящиеся сейчас энергоблоки №3, №4 и №5, №6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам".
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индия, россия, сергей лавров, москва
Индия, Россия, Сергей Лавров, Москва
Лавров оценил сотрудничество с Индией в энергетике

Лавров: Россия и Индия подтвердили нацеленность на рост кооперации в энергетике

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции. 27 декабря 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции. 27 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции. 27 декабря 2023
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва и Нью-Дели подтверждают нацеленность на уплотнение сотрудничества в энергетической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Подтвердили нацеленность на уплотнение кооперации в энергетической сфере. Это стратегическое направление нашего сотрудничества, в том числе и в том, что касается наращивания экспорта углеводородов из России на индийский рынок, а также взаимодействие в сфере мирного использования ядерной энергетики, прежде всего, дальнейшей реализации проекта атомной электростанции "Куданкулам". Это наш практический вклад в работу Индии по удовлетворению ее потребностей в чистой и безопасной энергии собственного производства", - сказал министр на пресс-конференции в среду по итогам переговоров со своим коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
Накануне глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что Индия и Россия подписали соглашения, касающиеся будущих блоков АЭС "Куданкулам".
Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Строящиеся сейчас энергоблоки №3, №4 и №5, №6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам".
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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