https://ria.ru/20231227/sostoyanie-1918367030.html

Посол России заявил об упадке в отношениях Москвы и Вены

Посол России заявил об упадке в отношениях Москвы и Вены - РИА Новости, 27.12.2023

Посол России заявил об упадке в отношениях Москвы и Вены

Состояние российско-австрийских отношений не может устраивать ни одну из сторон, но выгодоприобретатель от их упадка находится не в Вене, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:19

2023-12-27T09:19

2023-12-27T09:19

россия

австрия

дмитрий любинский

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828984472_0:177:1181:841_1920x0_80_0_0_56e19397fdcf4d9d8beb055843fb1c48.jpg

ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Состояние российско-австрийских отношений не может устраивать ни одну из сторон, но выгодоприобретатель от их упадка находится не в Вене, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. По словам дипломата, "откровенно недружественный курс Федерального правительства Австрии разрушает выстраивавшийся десятилетиями конструктивный фундамент двусторонних отношений, существенно ограничивает перспективы их реальной нормализации в обозримой перспективе". "Нынешнее состояние российско-австрийских отношений, казалось бы, не может устраивать ни одну из сторон. Впрочем, несложно догадаться, что истинный выгодоприобретатель от их упадка находится вовсе не в Вене", - отметил Любинский.

https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915959708.html

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, австрия, дмитрий любинский, политика