https://ria.ru/20231227/sostoyanie-1918367030.html
Посол России заявил об упадке в отношениях Москвы и Вены
Посол России заявил об упадке в отношениях Москвы и Вены - РИА Новости, 27.12.2023
Посол России заявил об упадке в отношениях Москвы и Вены
Состояние российско-австрийских отношений не может устраивать ни одну из сторон, но выгодоприобретатель от их упадка находится не в Вене, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:19
2023-12-27T09:19
2023-12-27T09:19
россия
австрия
дмитрий любинский
политика
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Состояние российско-австрийских отношений не может устраивать ни одну из сторон, но выгодоприобретатель от их упадка находится не в Вене, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. По словам дипломата, "откровенно недружественный курс Федерального правительства Австрии разрушает выстраивавшийся десятилетиями конструктивный фундамент двусторонних отношений, существенно ограничивает перспективы их реальной нормализации в обозримой перспективе". "Нынешнее состояние российско-австрийских отношений, казалось бы, не может устраивать ни одну из сторон. Впрочем, несложно догадаться, что истинный выгодоприобретатель от их упадка находится вовсе не в Вене", - отметил Любинский.
https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915959708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австрия, дмитрий любинский, политика
Россия, Австрия, Дмитрий Любинский, Политика
Посол России заявил об упадке в отношениях Москвы и Вены
Любинский: состояние российско-австрийских отношений не может устраивать стороны
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Состояние российско-австрийских отношений не может устраивать ни одну из сторон, но выгодоприобретатель от их упадка находится не в Вене, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
По словам дипломата, "откровенно недружественный курс Федерального правительства Австрии
разрушает выстраивавшийся десятилетиями конструктивный фундамент двусторонних отношений, существенно ограничивает перспективы их реальной нормализации в обозримой перспективе".
"Нынешнее состояние российско-австрийских отношений, казалось бы, не может устраивать ни одну из сторон. Впрочем, несложно догадаться, что истинный выгодоприобретатель от их упадка находится вовсе не в Вене", - отметил Любинский.
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