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Посол России заявил об упадке в отношениях Москвы и Вены - РИА Новости, 27.12.2023
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09:19 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/sostoyanie-1918367030.html
Посол России заявил об упадке в отношениях Москвы и Вены
Посол России заявил об упадке в отношениях Москвы и Вены - РИА Новости, 27.12.2023
Посол России заявил об упадке в отношениях Москвы и Вены
Состояние российско-австрийских отношений не может устраивать ни одну из сторон, но выгодоприобретатель от их упадка находится не в Вене, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:19
2023-12-27T09:19
россия
австрия
дмитрий любинский
политика
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Состояние российско-австрийских отношений не может устраивать ни одну из сторон, но выгодоприобретатель от их упадка находится не в Вене, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. По словам дипломата, "откровенно недружественный курс Федерального правительства Австрии разрушает выстраивавшийся десятилетиями конструктивный фундамент двусторонних отношений, существенно ограничивает перспективы их реальной нормализации в обозримой перспективе". "Нынешнее состояние российско-австрийских отношений, казалось бы, не может устраивать ни одну из сторон. Впрочем, несложно догадаться, что истинный выгодоприобретатель от их упадка находится вовсе не в Вене", - отметил Любинский.
https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915959708.html
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россия, австрия, дмитрий любинский, политика
Россия, Австрия, Дмитрий Любинский, Политика
Посол России заявил об упадке в отношениях Москвы и Вены

Любинский: состояние российско-австрийских отношений не может устраивать стороны

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Состояние российско-австрийских отношений не может устраивать ни одну из сторон, но выгодоприобретатель от их упадка находится не в Вене, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
По словам дипломата, "откровенно недружественный курс Федерального правительства Австрии разрушает выстраивавшийся десятилетиями конструктивный фундамент двусторонних отношений, существенно ограничивает перспективы их реальной нормализации в обозримой перспективе".
"Нынешнее состояние российско-австрийских отношений, казалось бы, не может устраивать ни одну из сторон. Впрочем, несложно догадаться, что истинный выгодоприобретатель от их упадка находится вовсе не в Вене", - отметил Любинский.
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РоссияАвстрияДмитрий ЛюбинскийПолитика
 
 
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