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Израильский солдат ранил нескольких сослуживцев после ночного кошмара - РИА Новости, 27.12.2023
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22:12 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/soldat-1918581811.html
Израильский солдат ранил нескольких сослуживцев после ночного кошмара
Израильский солдат ранил нескольких сослуживцев после ночного кошмара - РИА Новости, 27.12.2023
Израильский солдат ранил нескольких сослуживцев после ночного кошмара
Солдат Армии обороны Израиля (IDF) ранил нескольких сослуживцев, проснувшись после кошмара ночью и начав стрелять в стены, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T22:12
2023-12-27T22:12
в мире
ашкелон
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Солдат Армии обороны Израиля (IDF) ранил нескольких сослуживцев, проснувшись после кошмара ночью и начав стрелять в стены, сообщает газета Jerusalem Post. По данным издания, солдат отдыхал вместе со своим отрядом в лагере в Ашкелоне после того, как участвовал в операции в секторе Газа. "Военный, предположительно, страдающий посттравматическим синдромом (ПТСР), проснулся ночью от кошмара и внезапно начал стрелять в стену спальни. Несколько военных ранены осколками", - отмечает газета. Точное число раненых солдат не раскрывается. Газета информирует, что военная полиция начала расследование инцидента и намерена допросить военного, его психологическое состояние оценят профессионалы. Ранее на этой неделе Университет Тель-Авива объявил об открытии клиники для страдающих ПТСР военных и мирных жителей.
https://ria.ru/20231224/gaza-1917806495.html
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в мире, ашкелон, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ашкелон, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильский солдат ранил нескольких сослуживцев после ночного кошмара

JP: израильский солдат ранил нескольких сослуживцев после ночного кошмара

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Солдат Армии обороны Израиля (IDF) ранил нескольких сослуживцев, проснувшись после кошмара ночью и начав стрелять в стены, сообщает газета Jerusalem Post.
По данным издания, солдат отдыхал вместе со своим отрядом в лагере в Ашкелоне после того, как участвовал в операции в секторе Газа.
«
"Военный, предположительно, страдающий посттравматическим синдромом (ПТСР), проснулся ночью от кошмара и внезапно начал стрелять в стену спальни. Несколько военных ранены осколками", - отмечает газета. Точное число раненых солдат не раскрывается.
Газета информирует, что военная полиция начала расследование инцидента и намерена допросить военного, его психологическое состояние оценят профессионалы.
Ранее на этой неделе Университет Тель-Авива объявил об открытии клиники для страдающих ПТСР военных и мирных жителей.
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В миреАшкелонТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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