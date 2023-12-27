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Израильский солдат ранил нескольких сослуживцев после ночного кошмара

Израильский солдат ранил нескольких сослуживцев после ночного кошмара - РИА Новости, 27.12.2023

Израильский солдат ранил нескольких сослуживцев после ночного кошмара

Солдат Армии обороны Израиля (IDF) ранил нескольких сослуживцев, проснувшись после кошмара ночью и начав стрелять в стены, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T22:12

2023-12-27T22:12

2023-12-27T22:12

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ашкелон

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Солдат Армии обороны Израиля (IDF) ранил нескольких сослуживцев, проснувшись после кошмара ночью и начав стрелять в стены, сообщает газета Jerusalem Post. По данным издания, солдат отдыхал вместе со своим отрядом в лагере в Ашкелоне после того, как участвовал в операции в секторе Газа. "Военный, предположительно, страдающий посттравматическим синдромом (ПТСР), проснулся ночью от кошмара и внезапно начал стрелять в стену спальни. Несколько военных ранены осколками", - отмечает газета. Точное число раненых солдат не раскрывается. Газета информирует, что военная полиция начала расследование инцидента и намерена допросить военного, его психологическое состояние оценят профессионалы. Ранее на этой неделе Университет Тель-Авива объявил об открытии клиники для страдающих ПТСР военных и мирных жителей.

https://ria.ru/20231224/gaza-1917806495.html

ашкелон

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в мире, ашкелон, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году