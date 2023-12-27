Глава Татарстана заявил, что не собирается смотреть "Слово пацана"
Минниханов заявил, что вырос в условиях, показанных в сериале "Слово пацана"
© пресс-служба Рустема МиннихановаГлава Республики Татарстан Рустем Минниханов
© пресс-служба Рустема Минниханова
Глава Республики Татарстан Рустем Минниханов. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал РИА Новости, что не смотрел и не собирается смотреть сериал "Слово пацана".
"Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал", - сказал он РИА Новости. На уточняющий вопрос он ответил, что и не собирается смотреть сериал.
Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки. Он вызвал значительный резонанс. В соцсетях и СМИ были опубликованы сообщения о том, что после выхода "Слова пацана" подростки в Сармановском районе Татарстана создали Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в прошлом казанских ОПГ. Подростки поделили район на сферы влияния и в созданных каналах назначали "стрелки" своим оппонентам. Видео потасовок они также выкладывали в мессенджерах. Сами участники переписки заявили полиции, что это была игра, с подростками проведена профилактическая беседа.
На фоне этих сообщений детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить "Слово пацана" на соответствие указу президента РФ о государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и запретить его трансляцию. Волынец подчеркнула, что сериал, несмотря на маркировку "18+", скачивают и смотрят дети, на психику которых, по ее мнению, он оказывает разрушительное воздействие. Также с просьбой проверить сериал на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков – в СК и Роскомнадзор обратилась председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина. Позднее Роскомнадзор сообщил, что не выявил нарушений российского законодательства в сериале.
Между тем, на защиту сериала встал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, заявив, что "отдельные силы" могут попытаться использовать "Слово пацана" в своих интересах, но он имеет право на жизнь как вид искусства, а думающие люди всегда делают правильные выводы из любых сериалов.