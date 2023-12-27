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Глава Татарстана заявил, что не собирается смотреть "Слово пацана" - РИА Новости, 27.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:20 27.12.2023 (обновлено: 16:21 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/slovo_patsana-1918489865.html
Глава Татарстана заявил, что не собирается смотреть "Слово пацана"
Глава Татарстана заявил, что не собирается смотреть "Слово пацана" - РИА Новости, 27.12.2023
Глава Татарстана заявил, что не собирается смотреть "Слово пацана"
Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал РИА Новости, что не смотрел и не собирается смотреть сериал "Слово пацана". РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:20
2023-12-27T16:21
культура
общество
россия
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал РИА Новости, что не смотрел и не собирается смотреть сериал "Слово пацана". "Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал", - сказал он РИА Новости. На уточняющий вопрос он ответил, что и не собирается смотреть сериал. Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки. Он вызвал значительный резонанс. В соцсетях и СМИ были опубликованы сообщения о том, что после выхода "Слова пацана" подростки в Сармановском районе Татарстана создали Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в прошлом казанских ОПГ. Подростки поделили район на сферы влияния и в созданных каналах назначали "стрелки" своим оппонентам. Видео потасовок они также выкладывали в мессенджерах. Сами участники переписки заявили полиции, что это была игра, с подростками проведена профилактическая беседа. На фоне этих сообщений детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить "Слово пацана" на соответствие указу президента РФ о государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и запретить его трансляцию. Волынец подчеркнула, что сериал, несмотря на маркировку "18+", скачивают и смотрят дети, на психику которых, по ее мнению, он оказывает разрушительное воздействие. Также с просьбой проверить сериал на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков – в СК и Роскомнадзор обратилась председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина. Позднее Роскомнадзор сообщил, что не выявил нарушений российского законодательства в сериале.Между тем, на защиту сериала встал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, заявив, что "отдельные силы" могут попытаться использовать "Слово пацана" в своих интересах, но он имеет право на жизнь как вид искусства, а думающие люди всегда делают правильные выводы из любых сериалов.
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общество, россия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов
Культура, Общество, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов
Глава Татарстана заявил, что не собирается смотреть "Слово пацана"

Минниханов заявил, что вырос в условиях, показанных в сериале "Слово пацана"

© пресс-служба Рустема МиннихановаГлава Республики Татарстан Рустем Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустем Минниханов
© пресс-служба Рустема Минниханова
Глава Республики Татарстан Рустем Минниханов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал РИА Новости, что не смотрел и не собирается смотреть сериал "Слово пацана".
"Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал", - сказал он РИА Новости. На уточняющий вопрос он ответил, что и не собирается смотреть сериал.
Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки. Он вызвал значительный резонанс. В соцсетях и СМИ были опубликованы сообщения о том, что после выхода "Слова пацана" подростки в Сармановском районе Татарстана создали Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в прошлом казанских ОПГ. Подростки поделили район на сферы влияния и в созданных каналах назначали "стрелки" своим оппонентам. Видео потасовок они также выкладывали в мессенджерах. Сами участники переписки заявили полиции, что это была игра, с подростками проведена профилактическая беседа.
На фоне этих сообщений детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить "Слово пацана" на соответствие указу президента РФ о государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и запретить его трансляцию. Волынец подчеркнула, что сериал, несмотря на маркировку "18+", скачивают и смотрят дети, на психику которых, по ее мнению, он оказывает разрушительное воздействие. Также с просьбой проверить сериал на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков – в СК и Роскомнадзор обратилась председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина. Позднее Роскомнадзор сообщил, что не выявил нарушений российского законодательства в сериале.
Между тем, на защиту сериала встал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, заявив, что "отдельные силы" могут попытаться использовать "Слово пацана" в своих интересах, но он имеет право на жизнь как вид искусства, а думающие люди всегда делают правильные выводы из любых сериалов.
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
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КультураОбществоРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам Минниханов
 
 
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