https://ria.ru/20231227/skulptura-1918348472.html

В честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру

В честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру - РИА Новости, 27.12.2023

В честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру

Скульптура в честь колумбийской певицы Шакиры была открыта в её родном городе Барранкилья, сообщает издание Espectador. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T04:07

2023-12-27T04:07

2023-12-27T04:07

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Скульптура в честь колумбийской певицы Шакиры была открыта в её родном городе Барранкилья, сообщает издание Espectador. "В Барранкилье 26 декабря была открыта скульптура в честь Шакиры", - говорится в сообщении издания. Мэр города Хайме Пумарехо в социальной сети X отметил, что у певицы "сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, талант, равного которому нет, голос, который движет массами". "Пусть ты и дальше вдохновляешь женщин и девочек Карибского бассейна", - написал мэр города. Сама певица в социальной сети X поблагодарила за "образец огромного художественного таланта жителей её родины".

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в мире, культура, колумбия, шакира