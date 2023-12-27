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В честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру - РИА Новости, 27.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:07 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/skulptura-1918348472.html
В честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру
В честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру - РИА Новости, 27.12.2023
В честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру
Скульптура в честь колумбийской певицы Шакиры была открыта в её родном городе Барранкилья, сообщает издание Espectador. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T04:07
2023-12-27T04:07
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Скульптура в честь колумбийской певицы Шакиры была открыта в её родном городе Барранкилья, сообщает издание Espectador. "В Барранкилье 26 декабря была открыта скульптура в честь Шакиры", - говорится в сообщении издания. Мэр города Хайме Пумарехо в социальной сети X отметил, что у певицы "сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, талант, равного которому нет, голос, который движет массами". "Пусть ты и дальше вдохновляешь женщин и девочек Карибского бассейна", - написал мэр города. Сама певица в социальной сети X поблагодарила за "образец огромного художественного таланта жителей её родины".
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в мире, культура, колумбия, шакира
Культура, В мире, Культура, Колумбия, Шакира
В честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру

Espectador: в честь колумбийской певицы Шакиры в Барранкилье открыли скульптуру

© @instagram/shakiraШакира
Шакира
© @instagram/shakira
Шакира. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Скульптура в честь колумбийской певицы Шакиры была открыта в её родном городе Барранкилья, сообщает издание Espectador.
«
"В Барранкилье 26 декабря была открыта скульптура в честь Шакиры", - говорится в сообщении издания.
Мэр города Хайме Пумарехо в социальной сети X отметил, что у певицы "сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, талант, равного которому нет, голос, который движет массами".
"Пусть ты и дальше вдохновляешь женщин и девочек Карибского бассейна", - написал мэр города.
Сама певица в социальной сети X поблагодарила за "образец огромного художественного таланта жителей её родины".
 
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