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В честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру
В честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру - РИА Новости, 27.12.2023
В честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру
Скульптура в честь колумбийской певицы Шакиры была открыта в её родном городе Барранкилья, сообщает издание Espectador. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T04:07
2023-12-27T04:07
2023-12-27T04:07
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Скульптура в честь колумбийской певицы Шакиры была открыта в её родном городе Барранкилья, сообщает издание Espectador. "В Барранкилье 26 декабря была открыта скульптура в честь Шакиры", - говорится в сообщении издания. Мэр города Хайме Пумарехо в социальной сети X отметил, что у певицы "сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, талант, равного которому нет, голос, который движет массами". "Пусть ты и дальше вдохновляешь женщин и девочек Карибского бассейна", - написал мэр города. Сама певица в социальной сети X поблагодарила за "образец огромного художественного таланта жителей её родины".
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в мире, культура, колумбия, шакира
Культура, В мире, Культура, Колумбия, Шакира
В честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру
Espectador: в честь колумбийской певицы Шакиры в Барранкилье открыли скульптуру
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Скульптура в честь колумбийской певицы Шакиры была открыта в её родном городе Барранкилья, сообщает издание Espectador
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"В Барранкилье 26 декабря была открыта скульптура в честь Шакиры", - говорится в сообщении издания.
Мэр города Хайме Пумарехо в социальной сети X отметил, что у певицы "сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, талант, равного которому нет, голос, который движет массами".
"Пусть ты и дальше вдохновляешь женщин и девочек Карибского бассейна", - написал мэр города.
Сама певица в социальной сети X поблагодарила за "образец огромного художественного таланта жителей её родины".