https://ria.ru/20231227/shvetsiya-1918577478.html

В Турции оценили шаги Швеции для членства в НАТО

В Турции оценили шаги Швеции для членства в НАТО - РИА Новости, 27.12.2023

В Турции оценили шаги Швеции для членства в НАТО

Швеция предприняла ряд серьезных шагов в процессе членства в НАТО, Анкара рассчитывает на серьезные продвижения, заявил главный советник президента Турции,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T21:24

2023-12-27T21:24

2023-12-27T21:29

в мире

швеция

турция

анкара (провинция)

нато

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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Швеция предприняла ряд серьезных шагов в процессе членства в НАТО, Анкара рассчитывает на серьезные продвижения, заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч.Комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов во вторник одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи."Швеция внесла изменения в свое законодательство, конституцию. После саммита в Мадриде Швеция предприняла серьезные шаги. Если вы скажете, что 100% из них были реализованы, то на самом деле эти шаги, особенно при внесении поправок в законы, не очень просты. Мы надеемся, что изменений будет гораздо больше, рассчитываем на серьезные продвижения. Наши различные учреждения активно обмениваются информацией. Швеция предприняла серьезные шаги в этом направлении. Мы продолжаем поощрять их. Законопроект был принят в парламентской комиссии, а последнее слово - за генеральной ассамблеей (парламента)", - сказал советник в интервью телеканалу TRT Haber.

https://ria.ru/20231227/turtsiya-1918379571.html

швеция

турция

анкара (провинция)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швеция, турция, анкара (провинция), нато