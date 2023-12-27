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В Турции оценили шаги Швеции для членства в НАТО - РИА Новости, 27.12.2023
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21:24 27.12.2023 (обновлено: 21:29 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/shvetsiya-1918577478.html
В Турции оценили шаги Швеции для членства в НАТО
В Турции оценили шаги Швеции для членства в НАТО - РИА Новости, 27.12.2023
В Турции оценили шаги Швеции для членства в НАТО
Швеция предприняла ряд серьезных шагов в процессе членства в НАТО, Анкара рассчитывает на серьезные продвижения, заявил главный советник президента Турции,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T21:24
2023-12-27T21:29
в мире
швеция
турция
анкара (провинция)
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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Швеция предприняла ряд серьезных шагов в процессе членства в НАТО, Анкара рассчитывает на серьезные продвижения, заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч.Комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов во вторник одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи."Швеция внесла изменения в свое законодательство, конституцию. После саммита в Мадриде Швеция предприняла серьезные шаги. Если вы скажете, что 100% из них были реализованы, то на самом деле эти шаги, особенно при внесении поправок в законы, не очень просты. Мы надеемся, что изменений будет гораздо больше, рассчитываем на серьезные продвижения. Наши различные учреждения активно обмениваются информацией. Швеция предприняла серьезные шаги в этом направлении. Мы продолжаем поощрять их. Законопроект был принят в парламентской комиссии, а последнее слово - за генеральной ассамблеей (парламента)", - сказал советник в интервью телеканалу TRT Haber.
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в мире, швеция, турция, анкара (провинция), нато
В мире, Швеция, Турция, Анкара (провинция), НАТО
В Турции оценили шаги Швеции для членства в НАТО

Советник Эрдогана: Швеция предприняла ряд серьезных шагов для членства в НАТО

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции
Флаги Турции, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции. Архивное фото
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АНКАРА, 27 дек – РИА Новости. Швеция предприняла ряд серьезных шагов в процессе членства в НАТО, Анкара рассчитывает на серьезные продвижения, заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч.
Комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов во вторник одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, документ передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.
«
"Швеция внесла изменения в свое законодательство, конституцию. После саммита в Мадриде Швеция предприняла серьезные шаги. Если вы скажете, что 100% из них были реализованы, то на самом деле эти шаги, особенно при внесении поправок в законы, не очень просты. Мы надеемся, что изменений будет гораздо больше, рассчитываем на серьезные продвижения. Наши различные учреждения активно обмениваются информацией. Швеция предприняла серьезные шаги в этом направлении. Мы продолжаем поощрять их. Законопроект был принят в парламентской комиссии, а последнее слово - за генеральной ассамблеей (парламента)", - сказал советник в интервью телеканалу TRT Haber.
Анкара - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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