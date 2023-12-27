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В Приморье рецидивисты пытались продать шкуру амурского тигра - РИА Новости, 27.12.2023
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04:16 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/shkura-1918349079.html
В Приморье рецидивисты пытались продать шкуру амурского тигра
В Приморье рецидивисты пытались продать шкуру амурского тигра - РИА Новости, 27.12.2023
В Приморье рецидивисты пытались продать шкуру амурского тигра
Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю при содействии ГУФСИН по Приморскому краю пресекли попытку продажи двумя неоднократно судимыми жителями региона шкуры РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T04:16
2023-12-27T04:16
происшествия
приморский край
россия
центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю при содействии ГУФСИН по Приморскому краю пресекли попытку продажи двумя неоднократно судимыми жителями региона шкуры амурского тигра, сообщили РИА Новости в краевом УФСБ. "Двадцать пятого декабря в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю при содействии приморского ГУФСИН пресечена попытка продажи двумя неоднократно судимыми жителями с. Воздвиженка шкуры амурского тигра. Стоимость "товара" оценена продавцами в один миллион рублей", - сообщили РИА Новости в УФСБ по Приморскому краю. Собеседник отметил, что исследование изъятой шкуры проведено АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра". В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
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приморский край
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происшествия, приморский край, россия, центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра
Происшествия, Приморский край, Россия, Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра
В Приморье рецидивисты пытались продать шкуру амурского тигра

ФСБ: в Приморье рецидивисты пытались продать шкуру амурского тигра за 1 млн руб

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю при содействии ГУФСИН по Приморскому краю пресекли попытку продажи двумя неоднократно судимыми жителями региона шкуры амурского тигра, сообщили РИА Новости в краевом УФСБ.
"Двадцать пятого декабря в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю при содействии приморского ГУФСИН пресечена попытка продажи двумя неоднократно судимыми жителями с. Воздвиженка шкуры амурского тигра. Стоимость "товара" оценена продавцами в один миллион рублей", - сообщили РИА Новости в УФСБ по Приморскому краю.
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Собеседник отметил, что исследование изъятой шкуры проведено АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра". В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
 
ПроисшествияПриморский крайРоссияЦентр по изучению и сохранению популяции амурского тигра
 
 
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