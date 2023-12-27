https://ria.ru/20231227/shkola-1918377259.html

В Горловке при украинском обстреле повреждена школа

В Горловке при украинском обстреле повреждена школа - РИА Новости, 27.12.2023

В Горловке при украинском обстреле повреждена школа

Школа повреждена в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:25

2023-12-27T10:25

2023-12-27T10:25

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Школа повреждена в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Утренним обстрелом вооруженных формирований Украины повреждена школа № 6 (пос. шахты имени Гагарина, Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918220468.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия