https://ria.ru/20231227/shkola-1918377259.html
В Горловке при украинском обстреле повреждена школа
В Горловке при украинском обстреле повреждена школа - РИА Новости, 27.12.2023
В Горловке при украинском обстреле повреждена школа
Школа повреждена в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:25
2023-12-27T10:25
2023-12-27T10:25
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Школа повреждена в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Утренним обстрелом вооруженных формирований Украины повреждена школа № 6 (пос. шахты имени Гагарина, Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918220468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при украинском обстреле повреждена школа
В Никитовском районе Горловки при украинском обстреле повреждена школа