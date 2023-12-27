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В Горловке при украинском обстреле повреждена школа - РИА Новости, 27.12.2023
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10:25 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/shkola-1918377259.html
В Горловке при украинском обстреле повреждена школа
В Горловке при украинском обстреле повреждена школа - РИА Новости, 27.12.2023
В Горловке при украинском обстреле повреждена школа
Школа повреждена в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:25
2023-12-27T10:25
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Школа повреждена в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Утренним обстрелом вооруженных формирований Украины повреждена школа № 6 (пос. шахты имени Гагарина, Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918220468.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при украинском обстреле повреждена школа

В Никитовском районе Горловки при украинском обстреле повреждена школа

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Школа повреждена в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Утренним обстрелом вооруженных формирований Украины повреждена школа № 6 (пос. шахты имени Гагарина, Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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