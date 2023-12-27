Белгородские школьники начнут изучать беспилотную авиацию
Белгородские школы в 2024 году введут классы по изучению беспилотной авиации
© Александр КряжевУчитель в классе
© Александр Кряжев
Учитель в классе. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Около 17 школ в Белгородской области введут специализированные классы по изучению беспилотной авиации, они начнут работать со следующего года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вчера Министерство просвещения РФ приняло решение о выделении гранта Белгородской области на создание инфраструктуры для беспилотных авиационных систем. Это значит, что у нас уже в следующем году в 17 школах и 1 колледже появятся специализированные классы, где будем учить детей фактически профессии будущего, очень востребованной уже сейчас", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что беспилотные авиационные системы активно внедряются местными сельхозпредприятиями. "Несмотря на оперативную обстановку, уверен, скоро она нормализуется, востребованность в этой профессии будет очень сильна", - подчеркнул Гладков.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Кроме того, тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки, учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя. Согласно данным Минпросвещения РФ, в 2024 году предусмотрено оснащение БПЛА 523 школ и 30 колледжей.