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Белгородские школьники начнут изучать беспилотную авиацию - РИА Новости, 27.12.2023
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10:00 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/shkola-1918372881.html
Белгородские школьники начнут изучать беспилотную авиацию
Белгородские школьники начнут изучать беспилотную авиацию - РИА Новости, 27.12.2023
Белгородские школьники начнут изучать беспилотную авиацию
Около 17 школ в Белгородской области введут специализированные классы по изучению беспилотной авиации, они начнут работать со следующего года, сообщил... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:00
2023-12-27T10:00
технологии
россия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Около 17 школ в Белгородской области введут специализированные классы по изучению беспилотной авиации, они начнут работать со следующего года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вчера Министерство просвещения РФ приняло решение о выделении гранта Белгородской области на создание инфраструктуры для беспилотных авиационных систем. Это значит, что у нас уже в следующем году в 17 школах и 1 колледже появятся специализированные классы, где будем учить детей фактически профессии будущего, очень востребованной уже сейчас", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Губернатор отметил, что беспилотные авиационные системы активно внедряются местными сельхозпредприятиями. "Несмотря на оперативную обстановку, уверен, скоро она нормализуется, востребованность в этой профессии будет очень сильна", - подчеркнул Гладков. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Кроме того, тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки, учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя. Согласно данным Минпросвещения РФ, в 2024 году предусмотрено оснащение БПЛА 523 школ и 30 колледжей.
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технологии, россия, белгородская область, вячеслав гладков, сергей кравцов, общество
Технологии, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Сергей Кравцов, Общество
Белгородские школьники начнут изучать беспилотную авиацию

Белгородские школы в 2024 году введут классы по изучению беспилотной авиации

© Александр КряжевУчитель в классе
Учитель в классе
© Александр Кряжев
Учитель в классе. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Около 17 школ в Белгородской области введут специализированные классы по изучению беспилотной авиации, они начнут работать со следующего года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вчера Министерство просвещения РФ приняло решение о выделении гранта Белгородской области на создание инфраструктуры для беспилотных авиационных систем. Это значит, что у нас уже в следующем году в 17 школах и 1 колледже появятся специализированные классы, где будем учить детей фактически профессии будущего, очень востребованной уже сейчас", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что беспилотные авиационные системы активно внедряются местными сельхозпредприятиями. "Несмотря на оперативную обстановку, уверен, скоро она нормализуется, востребованность в этой профессии будет очень сильна", - подчеркнул Гладков.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Кроме того, тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки, учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя. Согласно данным Минпросвещения РФ, в 2024 году предусмотрено оснащение БПЛА 523 школ и 30 колледжей.
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ТехнологииРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковСергей КравцовОбщество
 
 
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