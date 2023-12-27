https://ria.ru/20231227/shkola-1918372881.html

Белгородские школьники начнут изучать беспилотную авиацию

Белгородские школьники начнут изучать беспилотную авиацию - РИА Новости, 27.12.2023

Белгородские школьники начнут изучать беспилотную авиацию

Около 17 школ в Белгородской области введут специализированные классы по изучению беспилотной авиации, они начнут работать со следующего года, сообщил... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:00

2023-12-27T10:00

2023-12-27T10:00

технологии

россия

белгородская область

вячеслав гладков

сергей кравцов

общество

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БЕЛГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Около 17 школ в Белгородской области введут специализированные классы по изучению беспилотной авиации, они начнут работать со следующего года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вчера Министерство просвещения РФ приняло решение о выделении гранта Белгородской области на создание инфраструктуры для беспилотных авиационных систем. Это значит, что у нас уже в следующем году в 17 школах и 1 колледже появятся специализированные классы, где будем учить детей фактически профессии будущего, очень востребованной уже сейчас", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Губернатор отметил, что беспилотные авиационные системы активно внедряются местными сельхозпредприятиями. "Несмотря на оперативную обстановку, уверен, скоро она нормализуется, востребованность в этой профессии будет очень сильна", - подчеркнул Гладков. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Кроме того, тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки, учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя. Согласно данным Минпросвещения РФ, в 2024 году предусмотрено оснащение БПЛА 523 школ и 30 колледжей.

https://ria.ru/20231018/shkola-1903634786.html

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, белгородская область, вячеслав гладков, сергей кравцов, общество