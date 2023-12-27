https://ria.ru/20231227/serbiya-1918437746.html

Семь участников беспорядков в Сербии признали вину

Семь участников беспорядков в Сербии признали вину - РИА Новости, 27.12.2023

Семь участников беспорядков в Сербии признали вину

Семеро участников беспорядков, произошедших в Сербии в ночь на 25 декабря, признали свою вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T13:55

2023-12-27T13:55

2023-12-27T14:23

в мире

беспорядки в белграде

сербия

белград (город)

александр вучич

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БЕЛГРАД, 27 дек - РИА Новости. Семеро участников беспорядков, произошедших в Сербии в ночь на 25 декабря, признали свою вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста, заявила Высшая прокуратура в Белграде."Семеро обвиняемых после дачи показаний признали свою вину и заключили соглашения о признании в совершении преступлений, условном лишении свободы и денежных штрафах, соглашения будут направлены на утверждение Высшему суду", - сообщила пресс-служба надзорного органа.Речь идет о мужчинах разного возраста, четверо из них обвиняются в насильственном поведении на массовых собраниях и призывах к насильственному свержению конституционного порядка, для них предложены условные тюремные сроки по полгода с проверкой в течение двух лет и денежные штрафы в размере от 10 до 20 тысяч динаров (от 85 до 170 евро). Трое сознались только в насильственном поведении, им грозит три месяца условного заключения с годовыми проверочным сроком и штраф в 10 тысяч динаров (85 евро).Еще двух задержанных, женщину 37 лет и юношу 19 лет, выпустят из-под стражи, они будут участвовать в процессе, находясь на свободе. В отношении еще 11 мужчин разных возрастов предложена мера в виде ареста, чтобы они "не повторили преступление в течение краткого периода времени", уточнила Высшая прокуратура.Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".

https://ria.ru/20231226/zakharova-1918140483.html

https://ria.ru/20231226/vulin-1918137780.html

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Влада Копылова

в мире, беспорядки в белграде, сербия, белград (город), александр вучич