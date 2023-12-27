https://ria.ru/20231227/sberbank-1918375664.html
"Сбер" запустил в банкоматах возможность вносить наличные без карты
"Сбер" запустил в банкоматах возможность вносить наличные без карты - РИА Новости, 27.12.2023
"Сбер" запустил в банкоматах возможность вносить наличные без карты
Сбербанк дал клиентам возможность вносить наличные в банкоматы без банковской карты, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:13
2023-12-27T10:13
2023-12-27T13:25
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сбербанк дал клиентам возможность вносить наличные в банкоматы без банковской карты, сообщила пресс-служба кредитной организации."В дополнение к возможности снять деньги с помощью приложения "Сбербанк Онлайн", мы добавили во всех банкоматах с функцией приема наличных опцию внесения денег без карты", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что такая функция появилась в 98% всех банкоматов Сбербанка.Как пояснила Татьяна Галкина, старший вице-президент и руководитель блока "Сеть продаж", чтобы воспользоваться услугой, пользователю нужно выбрать опцию "Внести через "Сбербанк Онлайн" на экране банкомата, затем отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона, на котором установлено мобильное приложение банка, и подтвердить карту или счет для зачисления средств. После проведения операции деньги моментально зачисляются на указанную карту или платежный счет.Сегодня более 1,1 миллиона человек каждый месяц используют функцию снятия наличных денег в банкоматах "Сбера" с помощью приложения "Сбербанк Онлайн".
https://ria.ru/20231220/sber-1916885705.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, сбер, технологии
Экономика, Сбербанк России, Сбер, Технологии
"Сбер" запустил в банкоматах возможность вносить наличные без карты
"Сбер" запустил в 98 процентах банкоматов возможность вносить наличные без карты
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Сбербанк дал клиентам возможность вносить наличные в банкоматы без банковской карты, сообщила пресс-служба кредитной организации
.
"В дополнение к возможности снять деньги с помощью приложения "Сбербанк Онлайн", мы добавили во всех банкоматах с функцией приема наличных опцию внесения денег без карты", — говорится в пресс-релизе.
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Отмечается, что такая функция появилась в 98% всех банкоматов Сбербанка.
Как пояснила Татьяна Галкина, старший вице-президент и руководитель блока "Сеть продаж", чтобы воспользоваться услугой, пользователю нужно выбрать опцию "Внести через "Сбербанк Онлайн" на экране банкомата, затем отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона, на котором установлено мобильное приложение банка, и подтвердить карту или счет для зачисления средств. После проведения операции деньги моментально зачисляются на указанную карту или платежный счет.
Сегодня более 1,1 миллиона человек каждый месяц используют функцию снятия наличных денег в банкоматах "Сбера" с помощью приложения "Сбербанк Онлайн".
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