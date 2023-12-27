Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" запустил в банкоматах возможность вносить наличные без карты - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 27.12.2023 (обновлено: 13:25 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/sberbank-1918375664.html
"Сбер" запустил в банкоматах возможность вносить наличные без карты
"Сбер" запустил в банкоматах возможность вносить наличные без карты - РИА Новости, 27.12.2023
"Сбер" запустил в банкоматах возможность вносить наличные без карты
Сбербанк дал клиентам возможность вносить наличные в банкоматы без банковской карты, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:13
2023-12-27T13:25
экономика
сбербанк россии
сбер
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914200514_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_da08be6679fd5130a68d021950ec2fef.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сбербанк дал клиентам возможность вносить наличные в банкоматы без банковской карты, сообщила пресс-служба кредитной организации."В дополнение к возможности снять деньги с помощью приложения "Сбербанк Онлайн", мы добавили во всех банкоматах с функцией приема наличных опцию внесения денег без карты", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что такая функция появилась в 98% всех банкоматов Сбербанка.Как пояснила Татьяна Галкина, старший вице-президент и руководитель блока "Сеть продаж", чтобы воспользоваться услугой, пользователю нужно выбрать опцию "Внести через "Сбербанк Онлайн" на экране банкомата, затем отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона, на котором установлено мобильное приложение банка, и подтвердить карту или счет для зачисления средств. После проведения операции деньги моментально зачисляются на указанную карту или платежный счет.Сегодня более 1,1 миллиона человек каждый месяц используют функцию снятия наличных денег в банкоматах "Сбера" с помощью приложения "Сбербанк Онлайн".
https://ria.ru/20231220/sber-1916885705.html
https://ria.ru/20231206/sberbank-1914046057.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914200514_289:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_1d834f64ca6978a03868f917200e0e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сбербанк россии, сбер, технологии
Экономика, Сбербанк России, Сбер, Технологии
"Сбер" запустил в банкоматах возможность вносить наличные без карты

"Сбер" запустил в 98 процентах банкоматов возможность вносить наличные без карты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтенд "Сбера"
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Стенд "Сбера". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сбербанк дал клиентам возможность вносить наличные в банкоматы без банковской карты, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"В дополнение к возможности снять деньги с помощью приложения "Сбербанк Онлайн", мы добавили во всех банкоматах с функцией приема наличных опцию внесения денег без карты", — говорится в пресс-релизе.
Сбер - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Симферополе открыли второй офис Сбера для физлиц
20 декабря, 10:57
Отмечается, что такая функция появилась в 98% всех банкоматов Сбербанка.
Как пояснила Татьяна Галкина, старший вице-президент и руководитель блока "Сеть продаж", чтобы воспользоваться услугой, пользователю нужно выбрать опцию "Внести через "Сбербанк Онлайн" на экране банкомата, затем отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона, на котором установлено мобильное приложение банка, и подтвердить карту или счет для зачисления средств. После проведения операции деньги моментально зачисляются на указанную карту или платежный счет.
Сегодня более 1,1 миллиона человек каждый месяц используют функцию снятия наличных денег в банкоматах "Сбера" с помощью приложения "Сбербанк Онлайн".
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
"Сбер" запустил исламское финансирование юрлиц
6 декабря, 10:08
 
ЭкономикаСбербанк РоссииСберТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала