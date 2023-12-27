https://ria.ru/20231227/sberbank-1918375664.html

"Сбер" запустил в банкоматах возможность вносить наличные без карты

"Сбер" запустил в банкоматах возможность вносить наличные без карты - РИА Новости, 27.12.2023

"Сбер" запустил в банкоматах возможность вносить наличные без карты

Сбербанк дал клиентам возможность вносить наличные в банкоматы без банковской карты, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:13

2023-12-27T10:13

2023-12-27T13:25

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сбербанк россии

сбер

технологии

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сбербанк дал клиентам возможность вносить наличные в банкоматы без банковской карты, сообщила пресс-служба кредитной организации."В дополнение к возможности снять деньги с помощью приложения "Сбербанк Онлайн", мы добавили во всех банкоматах с функцией приема наличных опцию внесения денег без карты", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что такая функция появилась в 98% всех банкоматов Сбербанка.Как пояснила Татьяна Галкина, старший вице-президент и руководитель блока "Сеть продаж", чтобы воспользоваться услугой, пользователю нужно выбрать опцию "Внести через "Сбербанк Онлайн" на экране банкомата, затем отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона, на котором установлено мобильное приложение банка, и подтвердить карту или счет для зачисления средств. После проведения операции деньги моментально зачисляются на указанную карту или платежный счет.Сегодня более 1,1 миллиона человек каждый месяц используют функцию снятия наличных денег в банкоматах "Сбера" с помощью приложения "Сбербанк Онлайн".

https://ria.ru/20231220/sber-1916885705.html

https://ria.ru/20231206/sberbank-1914046057.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сбербанк россии, сбер, технологии