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В МИД рассказали о санкциях против российского алюминия - РИА Новости, 27.12.2023
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11:42 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/sanktsii-1918398252.html
В МИД рассказали о санкциях против российского алюминия
В МИД рассказали о санкциях против российского алюминия - РИА Новости, 27.12.2023
В МИД рассказали о санкциях против российского алюминия
Рестрикции против российского алюминия в очередном пакете санкций Евросоюза стали прямым результатом лоббирования алюминиевого бизнеса Запада, заявила... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:42
2023-12-27T11:42
экономика
россия
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рестрикции против российского алюминия в очередном пакете санкций Евросоюза стали прямым результатом лоббирования алюминиевого бизнеса Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В рамках принятого Советом ЕС 18 декабря очередного, двенадцатого пакета рестрикций был введен запрет на импорт российской алюминиевой продукции - фольги, некоторых видов алюминиевых труб. Это решение стало прямым результатом лоббирования со стороны ряда крупнейших западных производителей алюминия", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она напомнила, что представители западных производителей алюминия не постеснялись в начале декабря написать открытое письмо Еврокомиссии, где выступили за ограничительные меры против российского алюминия и настаивали, что меры не нанесут ущерба промышленности ЕС.
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экономика, россия, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
В МИД рассказали о санкциях против российского алюминия

Захарова назвала санкции против российского алюминия результатом лоббирования

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАлюминий
Алюминий - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рестрикции против российского алюминия в очередном пакете санкций Евросоюза стали прямым результатом лоббирования алюминиевого бизнеса Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В рамках принятого Советом ЕС 18 декабря очередного, двенадцатого пакета рестрикций был введен запрет на импорт российской алюминиевой продукции - фольги, некоторых видов алюминиевых труб. Это решение стало прямым результатом лоббирования со стороны ряда крупнейших западных производителей алюминия", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Она напомнила, что представители западных производителей алюминия не постеснялись в начале декабря написать открытое письмо Еврокомиссии, где выступили за ограничительные меры против российского алюминия и настаивали, что меры не нанесут ущерба промышленности ЕС.
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