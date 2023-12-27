https://ria.ru/20231227/samolet-1918428942.html

На Пелопоннесе разбился учебный самолет ВВС Греции

На Пелопоннесе разбился учебный самолет ВВС Греции - РИА Новости, 27.12.2023

На Пелопоннесе разбился учебный самолет ВВС Греции

Учебный самолет Τ-2 Buckeye ВВС Греции разбился возле аэродрома Каламата на юге Пелопоннеса, судьба пилота пока неизвестна, сообщило греческое общественное... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T13:26

2023-12-27T13:26

2023-12-27T13:31

в мире

греция

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АФИНЫ, 27 дек - РИА Новости. Учебный самолет Τ-2 Buckeye ВВС Греции разбился возле аэродрома Каламата на юге Пелопоннеса, судьба пилота пока неизвестна, сообщило греческое общественное телевидение ERT. "Крушение учебного самолета ВВС произошло около северных ворот аэропорта Каламата вскоре после 11:00 утра (12:00 мск). Это был двухместный самолет T-2 из 120-го учебного авиакрыла", - сообщило ТВ. По его информации, крушению предшествовал взрыв. По сообщениям, на борту самолета находился один офицер, его судьба неизвестна, и нет информации, что кто-то покинул самолет на парашюте. Сейчас идут поиски пилота. T-2 Buckeye - учебный самолет ВВС, на нем проходят обучение курсанты и молодые офицеры. T-2E может нести до 3500 фунтов вооружения на 6 подвесках на крыльях. Самолет при необходимости может применяться в военных целях, сообщает телевидение.

https://ria.ru/20231111/krushenie-1908913035.html

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в мире, греция