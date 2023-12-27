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На Пелопоннесе разбился учебный самолет ВВС Греции - РИА Новости, 27.12.2023
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13:26 27.12.2023 (обновлено: 13:31 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/samolet-1918428942.html
На Пелопоннесе разбился учебный самолет ВВС Греции
На Пелопоннесе разбился учебный самолет ВВС Греции - РИА Новости, 27.12.2023
На Пелопоннесе разбился учебный самолет ВВС Греции
Учебный самолет Τ-2 Buckeye ВВС Греции разбился возле аэродрома Каламата на юге Пелопоннеса, судьба пилота пока неизвестна, сообщило греческое общественное... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:26
2023-12-27T13:31
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АФИНЫ, 27 дек - РИА Новости. Учебный самолет Τ-2 Buckeye ВВС Греции разбился возле аэродрома Каламата на юге Пелопоннеса, судьба пилота пока неизвестна, сообщило греческое общественное телевидение ERT. "Крушение учебного самолета ВВС произошло около северных ворот аэропорта Каламата вскоре после 11:00 утра (12:00 мск). Это был двухместный самолет T-2 из 120-го учебного авиакрыла", - сообщило ТВ. По его информации, крушению предшествовал взрыв. По сообщениям, на борту самолета находился один офицер, его судьба неизвестна, и нет информации, что кто-то покинул самолет на парашюте. Сейчас идут поиски пилота. T-2 Buckeye - учебный самолет ВВС, на нем проходят обучение курсанты и молодые офицеры. T-2E может нести до 3500 фунтов вооружения на 6 подвесках на крыльях. Самолет при необходимости может применяться в военных целях, сообщает телевидение.
https://ria.ru/20231111/krushenie-1908913035.html
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в мире, греция
В мире, Греция
На Пелопоннесе разбился учебный самолет ВВС Греции

Учебный самолет Τ-2 Buckeye ВВС Греции разбился на юге Пелопоннеса

© Фото : Georgios Pazios Учебный самолет Τ-2 Buckeye ВВС Греции
Учебный самолет Τ-2 Buckeye ВВС Греции - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Georgios Pazios
Учебный самолет Τ-2 Buckeye ВВС Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 27 дек - РИА Новости. Учебный самолет Τ-2 Buckeye ВВС Греции разбился возле аэродрома Каламата на юге Пелопоннеса, судьба пилота пока неизвестна, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
"Крушение учебного самолета ВВС произошло около северных ворот аэропорта Каламата вскоре после 11:00 утра (12:00 мск). Это был двухместный самолет T-2 из 120-го учебного авиакрыла", - сообщило ТВ.
По его информации, крушению предшествовал взрыв. По сообщениям, на борту самолета находился один офицер, его судьба неизвестна, и нет информации, что кто-то покинул самолет на парашюте. Сейчас идут поиски пилота.
T-2 Buckeye - учебный самолет ВВС, на нем проходят обучение курсанты и молодые офицеры. T-2E может нести до 3500 фунтов вооружения на 6 подвесках на крыльях. Самолет при необходимости может применяться в военных целях, сообщает телевидение.
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