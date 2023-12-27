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Сальдо рассказал о подготовке к выборам президента - РИА Новости, 27.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
16:32 27.12.2023 (обновлено: 17:08 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/saldo-1918496486.html
Сальдо рассказал о подготовке к выборам президента
Сальдо рассказал о подготовке к выборам президента - РИА Новости, 27.12.2023
Сальдо рассказал о подготовке к выборам президента
Избирательные участки в Херсонской области на выборах президента РФ будут работать и в прифронтовой зоне, все меры безопасности будут предусмотрены, заявил... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:32
2023-12-27T17:08
политика
владимир сальдо
выборы президента россии — 2024
херсонская область
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Избирательные участки в Херсонской области на выборах президента РФ будут работать и в прифронтовой зоне, все меры безопасности будут предусмотрены, заявил глава региона Владимир Сальдо."Мы в военном положении находимся, и специальная военная операция накладывает свой отпечаток. Избирательные участки, особенно в прифронтовой зоне - 15-километровой вдоль Днепра - они тоже будут работать. Предусмотрены все меры безопасности. Но даже в том случае, если эти меры будут нарушены, будет угроза какая-то, есть запасные варианты, где люди смогут проголосовать", - сказал он журналистам.
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херсонская область
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политика, владимир сальдо, херсонская область , россия
Политика, Владимир Сальдо, Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Россия
Сальдо рассказал о подготовке к выборам президента

Сальдо: избирательные участки в регионе будут работать в прифронтовой зоне

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Избирательные участки в Херсонской области на выборах президента РФ будут работать и в прифронтовой зоне, все меры безопасности будут предусмотрены, заявил глава региона Владимир Сальдо.
"Мы в военном положении находимся, и специальная военная операция накладывает свой отпечаток. Избирательные участки, особенно в прифронтовой зоне - 15-километровой вдоль Днепра - они тоже будут работать. Предусмотрены все меры безопасности. Но даже в том случае, если эти меры будут нарушены, будет угроза какая-то, есть запасные варианты, где люди смогут проголосовать", - сказал он журналистам.
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Памфилова: в ДЭГ на выборах смогут принять участие больше трети избирателей
Вчера, 13:42
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир СальдоХерсонская областьРоссия
 
 
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