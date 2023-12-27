https://ria.ru/20231227/saldo-1918496486.html
Сальдо рассказал о подготовке к выборам президента
Сальдо рассказал о подготовке к выборам президента - РИА Новости, 27.12.2023
Сальдо рассказал о подготовке к выборам президента
Избирательные участки в Херсонской области на выборах президента РФ будут работать и в прифронтовой зоне, все меры безопасности будут предусмотрены, заявил... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:32
2023-12-27T16:32
2023-12-27T17:08
политика
владимир сальдо
выборы президента россии — 2024
херсонская область
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Избирательные участки в Херсонской области на выборах президента РФ будут работать и в прифронтовой зоне, все меры безопасности будут предусмотрены, заявил глава региона Владимир Сальдо."Мы в военном положении находимся, и специальная военная операция накладывает свой отпечаток. Избирательные участки, особенно в прифронтовой зоне - 15-километровой вдоль Днепра - они тоже будут работать. Предусмотрены все меры безопасности. Но даже в том случае, если эти меры будут нарушены, будет угроза какая-то, есть запасные варианты, где люди смогут проголосовать", - сказал он журналистам.
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херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир сальдо, херсонская область , россия
Политика, Владимир Сальдо, Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Россия
Сальдо рассказал о подготовке к выборам президента
Сальдо: избирательные участки в регионе будут работать в прифронтовой зоне
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Избирательные участки в Херсонской области на выборах президента РФ будут работать и в прифронтовой зоне, все меры безопасности будут предусмотрены, заявил глава региона Владимир Сальдо.
"Мы в военном положении находимся, и специальная военная операция накладывает свой отпечаток. Избирательные участки, особенно в прифронтовой зоне - 15-километровой вдоль Днепра - они тоже будут работать. Предусмотрены все меры безопасности. Но даже в том случае, если эти меры будут нарушены, будет угроза какая-то, есть запасные варианты, где люди смогут проголосовать", - сказал он журналистам.
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