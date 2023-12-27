https://ria.ru/20231227/saldo-1918496486.html

Сальдо рассказал о подготовке к выборам президента

Сальдо рассказал о подготовке к выборам президента - РИА Новости, 27.12.2023

Сальдо рассказал о подготовке к выборам президента

Избирательные участки в Херсонской области на выборах президента РФ будут работать и в прифронтовой зоне, все меры безопасности будут предусмотрены, заявил... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:32

2023-12-27T16:32

2023-12-27T17:08

политика

владимир сальдо

выборы президента россии — 2024

херсонская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916400538_0:40:3220:1851_1920x0_80_0_0_a5196a287439e0905ffbb49c1f1760b3.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Избирательные участки в Херсонской области на выборах президента РФ будут работать и в прифронтовой зоне, все меры безопасности будут предусмотрены, заявил глава региона Владимир Сальдо."Мы в военном положении находимся, и специальная военная операция накладывает свой отпечаток. Избирательные участки, особенно в прифронтовой зоне - 15-километровой вдоль Днепра - они тоже будут работать. Предусмотрены все меры безопасности. Но даже в том случае, если эти меры будут нарушены, будет угроза какая-то, есть запасные варианты, где люди смогут проголосовать", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20231227/pamfilova-1918434057.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир сальдо, херсонская область , россия