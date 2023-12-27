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Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 27.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:50 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/remont-1918551453.html
Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье в 2024 году
Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 27.12.2023
Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье в 2024 году
Более 4 тысяч многоквартирных жилых домов капитально отремонтируют в Московской области в следующем году. Об этом рассказал глава министерства ЖКХ региона Антон РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:50
2023-12-27T18:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Более 4 тысяч многоквартирных жилых домов капитально отремонтируют в Московской области в следующем году. Об этом рассказал глава министерства ЖКХ региона Антон Велиховский, сообщил телеканал "360".По словам министра, в тысяче из них обновят систему газоснабжения и установят 50 тысяч датчиков загазованности. Сейчас в жилфонде Подмосковья более 54 тысяч домов, из них власти планируют обновить 44 тысячи.Велиховский отметил, что в регионе также активно внедряется автоматизированная система управления проектами ФКР. Так, сегодня цифровизация капремонта стала реальностью для Московской области.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье в 2024 году

© РИА Новости / Алексей МальгавкоРабочие ремонтируют фасад жилого дома
Рабочие ремонтируют фасад жилого дома - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Более 4 тысяч многоквартирных жилых домов капитально отремонтируют в Московской области в следующем году. Об этом рассказал глава министерства ЖКХ региона Антон Велиховский, сообщил телеканал "360".
По словам министра, в тысяче из них обновят систему газоснабжения и установят 50 тысяч датчиков загазованности. Сейчас в жилфонде Подмосковья более 54 тысяч домов, из них власти планируют обновить 44 тысячи.
Велиховский отметил, что в регионе также активно внедряется автоматизированная система управления проектами ФКР. Так, сегодня цифровизация капремонта стала реальностью для Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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