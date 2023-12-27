https://ria.ru/20231227/remont-1918551453.html

Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье в 2024 году

Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 27.12.2023

Более 4 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье в 2024 году

Более 4 тысяч многоквартирных жилых домов капитально отремонтируют в Московской области в следующем году. Об этом рассказал глава министерства ЖКХ региона Антон РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:50

2023-12-27T18:50

2023-12-27T18:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Более 4 тысяч многоквартирных жилых домов капитально отремонтируют в Московской области в следующем году. Об этом рассказал глава министерства ЖКХ региона Антон Велиховский, сообщил телеканал "360".По словам министра, в тысяче из них обновят систему газоснабжения и установят 50 тысяч датчиков загазованности. Сейчас в жилфонде Подмосковья более 54 тысяч домов, из них власти планируют обновить 44 тысячи.Велиховский отметил, что в регионе также активно внедряется автоматизированная система управления проектами ФКР. Так, сегодня цифровизация капремонта стала реальностью для Московской области.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)