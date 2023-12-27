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СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем - РИА Новости, 27.12.2023
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15:43 27.12.2023 (обновлено: 15:50 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/rassledovanie-1918474286.html
СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем
СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем - РИА Новости, 27.12.2023
СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем
Следователи начали проверку по факту получения травм ребенком в детском саду в Воронежской области, сообщает в среду управление СК РФ по региону. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:43
2023-12-27T15:50
происшествия
новоусманский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту получения травм ребенком в детском саду в Воронежской области, сообщает в среду управление СК РФ по региону. Информация о произошедшем появилась днем в среду в телеграм-канале "Вести Воронеж". Как информирует канал, двухлетнего малыша избили в детском саду Новоусманского района. Воспитательница, как утверждает издание, не смогла объяснить, что случилось с мальчиком, и тут же уволилась. "Проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений малолетним в детском саду поселка Отрадное Новоусманского района. Следователями СК будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в релизе. В частности, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудникам и руководству дошкольного учреждения, опрошены родители ребенка.
https://ria.ru/20231226/zaveduyuschaya-1918072592.html
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новоусманский район
россия
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происшествия, новоусманский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область
Происшествия, Новоусманский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Воронежская область
СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем

СК проведет проверку после сообщения об избиении ребенка в детсаду под Воронежем

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту получения травм ребенком в детском саду в Воронежской области, сообщает в среду управление СК РФ по региону.
Информация о произошедшем появилась днем в среду в телеграм-канале "Вести Воронеж". Как информирует канал, двухлетнего малыша избили в детском саду Новоусманского района. Воспитательница, как утверждает издание, не смогла объяснить, что случилось с мальчиком, и тут же уволилась.
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"Проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений малолетним в детском саду поселка Отрадное Новоусманского района. Следователями СК будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в релизе.
В частности, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудникам и руководству дошкольного учреждения, опрошены родители ребенка.
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ПроисшествияНовоусманский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Воронежская область
 
 
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