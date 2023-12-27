https://ria.ru/20231227/rassledovanie-1918474286.html

СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем

СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем - РИА Новости, 27.12.2023

СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем

Следователи начали проверку по факту получения травм ребенком в детском саду в Воронежской области, сообщает в среду управление СК РФ по региону. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:43

2023-12-27T15:43

2023-12-27T15:50

происшествия

новоусманский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту получения травм ребенком в детском саду в Воронежской области, сообщает в среду управление СК РФ по региону. Информация о произошедшем появилась днем в среду в телеграм-канале "Вести Воронеж". Как информирует канал, двухлетнего малыша избили в детском саду Новоусманского района. Воспитательница, как утверждает издание, не смогла объяснить, что случилось с мальчиком, и тут же уволилась. "Проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений малолетним в детском саду поселка Отрадное Новоусманского района. Следователями СК будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в релизе. В частности, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудникам и руководству дошкольного учреждения, опрошены родители ребенка.

https://ria.ru/20231226/zaveduyuschaya-1918072592.html

https://ria.ru/20231109/detsad-1908399735.html

новоусманский район

россия

воронежская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новоусманский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область