https://ria.ru/20231227/rassledovanie-1918474286.html
СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем
СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем - РИА Новости, 27.12.2023
СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем
Следователи начали проверку по факту получения травм ребенком в детском саду в Воронежской области, сообщает в среду управление СК РФ по региону. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:43
2023-12-27T15:43
2023-12-27T15:50
происшествия
новоусманский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту получения травм ребенком в детском саду в Воронежской области, сообщает в среду управление СК РФ по региону. Информация о произошедшем появилась днем в среду в телеграм-канале "Вести Воронеж". Как информирует канал, двухлетнего малыша избили в детском саду Новоусманского района. Воспитательница, как утверждает издание, не смогла объяснить, что случилось с мальчиком, и тут же уволилась. "Проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений малолетним в детском саду поселка Отрадное Новоусманского района. Следователями СК будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в релизе. В частности, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудникам и руководству дошкольного учреждения, опрошены родители ребенка.
https://ria.ru/20231226/zaveduyuschaya-1918072592.html
https://ria.ru/20231109/detsad-1908399735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новоусманский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область
Происшествия, Новоусманский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Воронежская область
СК проведет проверку после получения травм ребенком в детсаду под Воронежем
СК проведет проверку после сообщения об избиении ребенка в детсаду под Воронежем