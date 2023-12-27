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Минфин России допускает расходование ФНБ в 2024 г при падении цены нефти - РИА Новости, 27.12.2023
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21:40 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/raskhodovanie-1918578851.html
Минфин России допускает расходование ФНБ в 2024 г при падении цены нефти
Минфин России допускает расходование ФНБ в 2024 г при падении цены нефти - РИА Новости, 27.12.2023
Минфин России допускает расходование ФНБ в 2024 г при падении цены нефти
Минфин РФ допускает расходование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году при падении цены нефти, но не готов его обнулить и "сидеть без копейки в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T21:40
2023-12-27T21:40
экономика
россия
антон силуанов
urals
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин РФ допускает расходование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году при падении цены нефти, но не готов его обнулить и "сидеть без копейки в запасе", заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Он напомнил, что пополнение ФНБ, согласно бюджетному правилу, возможно при цене нефти марки Urals выше 60 долларов за баррель. По словам министра, цена в 70 долларов является оптимистичной. Однако "если не будет пополнения (ФНБ - ред.), если не будет 70 и будет 60, значит, не будет никакого пополнения, значит, у нас ФНБ не пополняется". "Нам надо пройти следующий год, значит в следующем году из ФНБ 1,3 триллиона рублей забираем деньги для баланса бюджета. С 2025 планируем, что этого трансферта из ФНБ не будет. Поэтому, наша задача, если денег не будет - будем брать из ФНБ... Мы говорили, что общая ликвидная часть там 4,7 триллиона (составит на конец 2023 года - ред.), часть из них предусмотрена под проекты. Но если совсем будет, что называется, ситуация негативная, по ценам на энергоресурсы, будем использовать ФНБ", - добавил Силуанов. "А если увидим, что этот остаток будет снижаться, значит, будут другие меры по балансировке. Мы тоже не заинтересованы в том, чтобы обнулить ФНБ и сидеть без копейки в запасе", - также отметил он. Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, объем ФНБ на начало 2024 года оценивается в 12,178 триллиона рублей, в 2025 году - 11,191 триллиона, в 2026 году - 13,003 триллиона. Пополнение фонда в 2023 году запланировано на уровне 1,088 триллиона рублей, в 2024 году - 333,8 миллиарда, в 2025 году - 1,821 триллиона, в 2026 году - 1,836 триллиона рублей. При этом в 2024 году средства ФНБ будут использованы на цели обеспечения сбалансированности федерального бюджета в объеме 1,3 триллиона рублей, создавая условия для перехода с 2025 года к бездефицитному бюджету на первичном уровне.
https://ria.ru/20231227/nalog-1918571290.html
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экономика, россия, антон силуанов, urals
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Urals
Минфин России допускает расходование ФНБ в 2024 г при падении цены нефти

Силуанов: Минфин РФ допускает расходование ФНБ в 2024 г при падении цены нефти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин РФ допускает расходование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году при падении цены нефти, но не готов его обнулить и "сидеть без копейки в запасе", заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Он напомнил, что пополнение ФНБ, согласно бюджетному правилу, возможно при цене нефти марки Urals выше 60 долларов за баррель. По словам министра, цена в 70 долларов является оптимистичной. Однако "если не будет пополнения (ФНБ - ред.), если не будет 70 и будет 60, значит, не будет никакого пополнения, значит, у нас ФНБ не пополняется".
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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«
"Нам надо пройти следующий год, значит в следующем году из ФНБ 1,3 триллиона рублей забираем деньги для баланса бюджета. С 2025 планируем, что этого трансферта из ФНБ не будет. Поэтому, наша задача, если денег не будет - будем брать из ФНБ... Мы говорили, что общая ликвидная часть там 4,7 триллиона (составит на конец 2023 года - ред.), часть из них предусмотрена под проекты. Но если совсем будет, что называется, ситуация негативная, по ценам на энергоресурсы, будем использовать ФНБ", - добавил Силуанов.
«
"А если увидим, что этот остаток будет снижаться, значит, будут другие меры по балансировке. Мы тоже не заинтересованы в том, чтобы обнулить ФНБ и сидеть без копейки в запасе", - также отметил он.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, объем ФНБ на начало 2024 года оценивается в 12,178 триллиона рублей, в 2025 году - 11,191 триллиона, в 2026 году - 13,003 триллиона. Пополнение фонда в 2023 году запланировано на уровне 1,088 триллиона рублей, в 2024 году - 333,8 миллиарда, в 2025 году - 1,821 триллиона, в 2026 году - 1,836 триллиона рублей.
При этом в 2024 году средства ФНБ будут использованы на цели обеспечения сбалансированности федерального бюджета в объеме 1,3 триллиона рублей, создавая условия для перехода с 2025 года к бездефицитному бюджету на первичном уровне.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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