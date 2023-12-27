В МИД предупредили о последствиях одобрения передачи Японией ракет США
МИД: одобрение передачи Японией ракет США отразится на глобальной безопасности
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Одобрение передачи Японией ракет ЗРК Patriot США будет иметь негативные последствия для глобальной и региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Администрация Кисиды в очередной раз подтвердила свой курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции страны. Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что решение о передачи ракет обслуживает, прежде всего, интересы американского союзника Токио.
"В данном случае японская сторона не только переступает через свои собственное принципы, но и по сути в значительной степени утрачивает контроль над вооружениями, которыми Вашингтон отныне сможет распоряжаться буквально как пожелает", - отметила дипломат.
"В связи с этим хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двухсторонних связей", - подчеркнула она.