https://ria.ru/20231227/raket-1918410476.html

В МИД предупредили о последствиях одобрения передачи Японией ракет США

В МИД предупредили о последствиях одобрения передачи Японией ракет США - РИА Новости, 27.12.2023

В МИД предупредили о последствиях одобрения передачи Японией ракет США

Одобрение передачи Японией ракет ЗРК Patriot США будет иметь негативные последствия для глобальной и региональной безопасности, заявила официальный... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:23

2023-12-27T12:23

2023-12-27T12:34

япония

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Одобрение передачи Японией ракет ЗРК Patriot США будет иметь негативные последствия для глобальной и региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе."Администрация Кисиды в очередной раз подтвердила свой курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции страны. Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что решение о передачи ракет обслуживает, прежде всего, интересы американского союзника Токио."В данном случае японская сторона не только переступает через свои собственное принципы, но и по сути в значительной степени утрачивает контроль над вооружениями, которыми Вашингтон отныне сможет распоряжаться буквально как пожелает", - отметила дипломат.Захарова подчеркнула, что Москва не исключает, что боеприпасы в конечном итоге могут оказаться на Украине."В связи с этим хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двухсторонних связей", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20231227/aes-1918362835.html

https://ria.ru/20231212/mir-1915358843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире