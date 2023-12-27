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В МИД предупредили о последствиях одобрения передачи Японией ракет США - РИА Новости, 27.12.2023
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12:23 27.12.2023 (обновлено: 12:34 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/raket-1918410476.html
В МИД предупредили о последствиях одобрения передачи Японией ракет США
В МИД предупредили о последствиях одобрения передачи Японией ракет США - РИА Новости, 27.12.2023
В МИД предупредили о последствиях одобрения передачи Японией ракет США
Одобрение передачи Японией ракет ЗРК Patriot США будет иметь негативные последствия для глобальной и региональной безопасности, заявила официальный... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:23
2023-12-27T12:34
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Одобрение передачи Японией ракет ЗРК Patriot США будет иметь негативные последствия для глобальной и региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе."Администрация Кисиды в очередной раз подтвердила свой курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции страны. Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что решение о передачи ракет обслуживает, прежде всего, интересы американского союзника Токио."В данном случае японская сторона не только переступает через свои собственное принципы, но и по сути в значительной степени утрачивает контроль над вооружениями, которыми Вашингтон отныне сможет распоряжаться буквально как пожелает", - отметила дипломат.Захарова подчеркнула, что Москва не исключает, что боеприпасы в конечном итоге могут оказаться на Украине."В связи с этим хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двухсторонних связей", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20231227/aes-1918362835.html
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япония, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Япония, США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД предупредили о последствиях одобрения передачи Японией ракет США

МИД: одобрение передачи Японией ракет США отразится на глобальной безопасности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Одобрение передачи Японией ракет ЗРК Patriot США будет иметь негативные последствия для глобальной и региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Администрация Кисиды в очередной раз подтвердила свой курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции страны. Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что решение о передачи ракет обслуживает, прежде всего, интересы американского союзника Токио.
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"В данном случае японская сторона не только переступает через свои собственное принципы, но и по сути в значительной степени утрачивает контроль над вооружениями, которыми Вашингтон отныне сможет распоряжаться буквально как пожелает", - отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что Москва не исключает, что боеприпасы в конечном итоге могут оказаться на Украине.
"В связи с этим хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двухсторонних связей", - подчеркнула она.
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