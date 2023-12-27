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Российские ПВО сбили украинский военный вертолет Ми-8 - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/pvo-1918446613.html
Российские ПВО сбили украинский военный вертолет Ми-8
Российские ПВО сбили украинский военный вертолет Ми-8 - РИА Новости, 27.12.2023
Российские ПВО сбили украинский военный вертолет Ми-8
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 17 беспилотников, 7 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:17
2023-12-27T14:17
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 17 беспилотников, 7 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Кирилловка Донецкой народной республики, Белогоровка, Новодружеск Луганской народной республики, Раденск, Песчановка Херсонской области и Балочки Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 560 украинских военных самолетов, 262 вертолета, 10121 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14341 танк и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16765 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918351885.html
россия
донецкая народная республика
украина
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россия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина
Российские ПВО сбили украинский военный вертолет Ми-8

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 17 дронов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 17 беспилотников, 7 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Кирилловка Донецкой народной республики, Белогоровка, Новодружеск Луганской народной республики, Раденск, Песчановка Херсонской области и Балочки Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 560 украинских военных самолетов, 262 вертолета, 10121 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14341 танк и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16765 единиц специальной военной автомобильной техники.
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