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Путин будет следить за финалом второго сезона "Классной темы" - РИА Новости, 27.12.2023
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17:50 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/putin-1918528793.html
Путин будет следить за финалом второго сезона "Классной темы"
Путин будет следить за финалом второго сезона "Классной темы" - РИА Новости, 27.12.2023
Путин будет следить за финалом второго сезона "Классной темы"
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет следить за финалом второго сезона проекта "Классная тема", он подчеркнул, что считает очень важным... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:50
2023-12-27T17:50
образование - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет следить за финалом второго сезона проекта "Классная тема", он подчеркнул, что считает очень важным популяризировать профессию учителя. Путин посетил выставку, посвященную наставничеству. В ходе мероприятия учитель химии из Липецка Екатерина Сигарева, которая участвовала в проекте "Классная тема", спросила у президента, будет ли он следить за финалом второго сезона. "Буду. Я считаю что это очень важно, надо популяризировать профессию учителя. А потом это очень интересно", - подчеркнул Путин. Также главу государства спросили о том, как он относится к конкурсам профессионального мастерства. "Очень хорошо. Вы знаете, то, что нам удалось после того, как мы перестали участвовать в Worldskills, сделать свои конкурсы - это очень хорошо, и тем более, что они стали гораздо более целевыми, нужными для работодателей. Можем совмещать действительно запросы рынка труда - работодателей - и компетенции, нужные для экономики. Это очень здорово. Именно для нас и сейчас", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231227/nastavnichestvo-1918527519.html
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образование - общество, россия, владимир путин
Образование - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин будет следить за финалом второго сезона "Классной темы"

Путин сообщил, что будет следить за финалом 2-го сезона проекта "Классная тема"

CC0 / / Приложение "Классная тема" на экране смартфона
Приложение Классная тема на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
CC0 / /
Приложение "Классная тема" на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет следить за финалом второго сезона проекта "Классная тема", он подчеркнул, что считает очень важным популяризировать профессию учителя.
Путин посетил выставку, посвященную наставничеству. В ходе мероприятия учитель химии из Липецка Екатерина Сигарева, которая участвовала в проекте "Классная тема", спросила у президента, будет ли он следить за финалом второго сезона.
"Буду. Я считаю что это очень важно, надо популяризировать профессию учителя. А потом это очень интересно", - подчеркнул Путин.
Также главу государства спросили о том, как он относится к конкурсам профессионального мастерства.
"Очень хорошо. Вы знаете, то, что нам удалось после того, как мы перестали участвовать в Worldskills, сделать свои конкурсы - это очень хорошо, и тем более, что они стали гораздо более целевыми, нужными для работодателей. Можем совмещать действительно запросы рынка труда - работодателей - и компетенции, нужные для экономики. Это очень здорово. Именно для нас и сейчас", - сказал Путин.
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