https://ria.ru/20231227/putin-1918480912.html

Заседание Госсовета с участием Путина

Заседание Госсовета с участием Путина - РИА Новости, 27.12.2023

Заседание Госсовета с участием Путина

Президент России Владимир Путин проводит заседание Госсовета по вопросам учителей и наставников. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:20

2023-12-27T17:20

2023-12-27T17:20

владимир путин

россия

политика

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Президент России Владимир Путин проводит заседание Госсовета по вопросам учителей и наставников.

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Путин на заседании Госсовета по вопросам учителей и наставников

Путин на заседании Госсовета по вопросам учителей и наставников

2023-12-27T17:20

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