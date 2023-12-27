https://ria.ru/20231227/putin-1918480912.html
Заседание Госсовета с участием Путина
Заседание Госсовета с участием Путина - РИА Новости, 27.12.2023
Заседание Госсовета с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит заседание Госсовета по вопросам учителей и наставников. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:20
2023-12-27T17:20
2023-12-27T17:20
владимир путин
россия
политика
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Госсовета по вопросам учителей и наставников.
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на заседании Госсовета по вопросам учителей и наставников
Путин на заседании Госсовета по вопросам учителей и наставников
2023-12-27T17:20
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PT113M18S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, видео
Владимир Путин, Россия, Политика
Заседание Госсовета с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит заседание Госсовета по вопросам учителей и наставников.
2023-12-27T17:20
true
PT113M18S
Президент России Владимир Путин проводит заседание Госсовета по вопросам учителей и наставников.