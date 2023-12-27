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Путин в среду посетит выставку, посвященную наставничеству - РИА Новости, 27.12.2023
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14:28 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/putin-1918451247.html
Путин в среду посетит выставку, посвященную наставничеству
Путин в среду посетит выставку, посвященную наставничеству - РИА Новости, 27.12.2023
Путин в среду посетит выставку, посвященную наставничеству
Президент России Владимир Путин в среду посетит выставку, посвященную теме наставничества, которая расскажет о мероприятиях Года педагога и наставника,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:28
2023-12-27T14:28
россия
дмитрий песков
здоровье - общество
образование - общество
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит выставку, посвященную теме наставничества, которая расскажет о мероприятиях Года педагога и наставника, наставниках знаменитых людей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент сначала посмотрит выставку на тему наставничества, достаточно интересная выставка, которая рассказывает о его (Года педагога и наставника - ред.) мероприятиях, которые состоялись в рамках этого года. Расскажет о наставниках в разных сферах, расскажет о наставниках знаменитых людей, ну и будет стенд Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться", - сказал Песков. Он добавил, что также глава государства посетит стенд о наставничестве в системе подготовки кадров, а глава Минпросвещения России Сергей Кравцов даст пояснения по выставке. Песков напомнил, что в среду состоится Госсовет на тему повышения роли и престижа педагога и наставника, в ходе которого ожидаются доклады министра просвещения Кравцова, председателя комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатора Севастополя Михаила Развожаева, учителя школы 26 Липецка Екатерины Сигаревой, губернатора Камчатского края Владимира Солодова и комментарий вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
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россия, дмитрий песков, здоровье - общество, образование - общество, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Здоровье - Общество, Образование - Общество, Владимир Путин
Путин в среду посетит выставку, посвященную наставничеству

Песков: Путин в среду посетит выставку, посвященную наставничеству

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит выставку, посвященную теме наставничества, которая расскажет о мероприятиях Года педагога и наставника, наставниках знаменитых людей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сначала посмотрит выставку на тему наставничества, достаточно интересная выставка, которая рассказывает о его (Года педагога и наставника - ред.) мероприятиях, которые состоялись в рамках этого года. Расскажет о наставниках в разных сферах, расскажет о наставниках знаменитых людей, ну и будет стенд Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться", - сказал Песков. Он добавил, что также глава государства посетит стенд о наставничестве в системе подготовки кадров, а глава Минпросвещения России Сергей Кравцов даст пояснения по выставке.
Песков напомнил, что в среду состоится Госсовет на тему повышения роли и престижа педагога и наставника, в ходе которого ожидаются доклады министра просвещения Кравцова, председателя комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатора Севастополя Михаила Развожаева, учителя школы 26 Липецка Екатерины Сигаревой, губернатора Камчатского края Владимира Солодова и комментарий вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
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