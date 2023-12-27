Путин в среду посетит выставку, посвященную наставничеству
Песков: Путин в среду посетит выставку, посвященную наставничеству
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит выставку, посвященную теме наставничества, которая расскажет о мероприятиях Года педагога и наставника, наставниках знаменитых людей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сначала посмотрит выставку на тему наставничества, достаточно интересная выставка, которая рассказывает о его (Года педагога и наставника - ред.) мероприятиях, которые состоялись в рамках этого года. Расскажет о наставниках в разных сферах, расскажет о наставниках знаменитых людей, ну и будет стенд Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться", - сказал Песков. Он добавил, что также глава государства посетит стенд о наставничестве в системе подготовки кадров, а глава Минпросвещения России Сергей Кравцов даст пояснения по выставке.
Песков напомнил, что в среду состоится Госсовет на тему повышения роли и престижа педагога и наставника, в ходе которого ожидаются доклады министра просвещения Кравцова, председателя комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатора Севастополя Михаила Развожаева, учителя школы 26 Липецка Екатерины Сигаревой, губернатора Камчатского края Владимира Солодова и комментарий вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.