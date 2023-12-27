https://ria.ru/20231227/putin-1918451247.html

Путин в среду посетит выставку, посвященную наставничеству

Путин в среду посетит выставку, посвященную наставничеству - РИА Новости, 27.12.2023

Путин в среду посетит выставку, посвященную наставничеству

Президент России Владимир Путин в среду посетит выставку, посвященную теме наставничества, которая расскажет о мероприятиях Года педагога и наставника,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:28

2023-12-27T14:28

2023-12-27T14:28

россия

дмитрий песков

здоровье - общество

образование - общество

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит выставку, посвященную теме наставничества, которая расскажет о мероприятиях Года педагога и наставника, наставниках знаменитых людей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент сначала посмотрит выставку на тему наставничества, достаточно интересная выставка, которая рассказывает о его (Года педагога и наставника - ред.) мероприятиях, которые состоялись в рамках этого года. Расскажет о наставниках в разных сферах, расскажет о наставниках знаменитых людей, ну и будет стенд Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться", - сказал Песков. Он добавил, что также глава государства посетит стенд о наставничестве в системе подготовки кадров, а глава Минпросвещения России Сергей Кравцов даст пояснения по выставке. Песков напомнил, что в среду состоится Госсовет на тему повышения роли и престижа педагога и наставника, в ходе которого ожидаются доклады министра просвещения Кравцова, председателя комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатора Севастополя Михаила Развожаева, учителя школы 26 Липецка Екатерины Сигаревой, губернатора Камчатского края Владимира Солодова и комментарий вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

https://ria.ru/20231128/kultura-1912443289.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, здоровье - общество, образование - общество, владимир путин