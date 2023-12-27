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МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 27.12.2023 (обновлено: 11:03 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/provokatsiya-1918387155.html
МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием
МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием - РИА Новости, 27.12.2023
МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием
Москва не исключает, что на Украине готовится "антироссийская провокация с использованием отравляющих веществ западного производства", чтобы обвинить Россию в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:00
2023-12-27T11:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва не исключает, что на Украине готовится "антироссийская провокация с использованием отравляющих веществ западного производства", чтобы обвинить Россию в использовании химоружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия", - сказала она в ходе брифинга.
https://ria.ru/20231227/bomba-1918355524.html
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россия, украина, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием

Захарова не исключила, что на Украине готовят провокацию с западным химоружием

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва не исключает, что на Украине готовится "антироссийская провокация с использованием отравляющих веществ западного производства", чтобы обвинить Россию в использовании химоружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия", - сказала она в ходе брифинга.
Американские ядерные бомбы B61 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Бомба для Зеленского. План Вашингтона по Украине вызвал ужас в США
Вчера, 06:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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