https://ria.ru/20231227/provokatsiya-1918387155.html

МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием

МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием - РИА Новости, 27.12.2023

МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием

Москва не исключает, что на Украине готовится "антироссийская провокация с использованием отравляющих веществ западного производства", чтобы обвинить Россию в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:00

2023-12-27T11:00

2023-12-27T11:03

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва не исключает, что на Украине готовится "антироссийская провокация с использованием отравляющих веществ западного производства", чтобы обвинить Россию в использовании химоружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия", - сказала она в ходе брифинга.

https://ria.ru/20231227/bomba-1918355524.html

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украина

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Кирилл Волков

россия, украина, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр