https://ria.ru/20231227/provokatsiya-1918387155.html
МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием
МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием - РИА Новости, 27.12.2023
МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием
Москва не исключает, что на Украине готовится "антироссийская провокация с использованием отравляющих веществ западного производства", чтобы обвинить Россию в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:00
2023-12-27T11:00
2023-12-27T11:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва не исключает, что на Украине готовится "антироссийская провокация с использованием отравляющих веществ западного производства", чтобы обвинить Россию в использовании химоружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия", - сказала она в ходе брифинга.
https://ria.ru/20231227/bomba-1918355524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
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МИД России не исключил, что на Украине готовят провокацию с химоружием
Захарова не исключила, что на Украине готовят провокацию с западным химоружием