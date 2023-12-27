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В Бурятии открылся комплекс для производства изделий для нужд СВО - РИА Новости, 27.12.2023
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https://ria.ru/20231227/proizvodstvo-1918354666.html
В Бурятии открылся комплекс для производства изделий для нужд СВО
В Бурятии открылся комплекс для производства изделий для нужд СВО - РИА Новости, 27.12.2023
В Бурятии открылся комплекс для производства изделий для нужд СВО
Учебно-производственный комплекс (УПК), в котором будут производить детали для вертолетов и изделия для нужд СВО, открылся на базе Улан-Удэнского авиационного... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T06:22
2023-12-27T06:22
специальная военная операция на украине
россия
улан-удэнский авиационный завод
республика бурятия
безопасность
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УЛАН-УДЭ, 27 дек – РИА Новости. Учебно-производственный комплекс (УПК), в котором будут производить детали для вертолетов и изделия для нужд СВО, открылся на базе Улан-Удэнского авиационного техникума в Бурятии, сообщила в среду пресс-служба республиканского правительства. "В Улан-Удэнском авиационном техникуме открылся учебно-производственный комплекс. Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Профессионалитет", инициированному Президентом России… Здесь будут производить детали для вертолетов и изделия для нужд СВО: детекторы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – "Байкал-1", антидроновые ружья "Атаган", детали для разведывательно-ударного комплекса с БПЛА "БУРЯ-10" и т.п." - говорится в сообщении. "Продукция нашей авиаотрасли поможет сохранить жизни наших бойцов и быстрее достигнуть результата, которого мы все вместе с вами ждем – победы", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности председателя правительства Бурятии Всеволода Мухина. Отмечается, что на создание комплекса выделено 100 миллионов рублей из федерального бюджета, 10 миллионов – из республиканского, свыше 30 миллионов – средства работодателя (АО "УУАЗ"), 1,6 миллиона - собственные средства. В течение 2023 года был проведен ремонт в учебном корпусе, закуплено и запущено оборудование, пройдены программы повышения квалификации преподавателями. "Созданы 12 зон под разные виды работ: слесарные, клепально-сборочные, фрезерные, токарные и др. Учебно-производственный комплекс будет работать в трех основных направлениях: производство, практическое обучение по профильным профессиям и обучение по коротким образовательным программам", - отметили в пресс-службе. Улан-Удэнский авиационный техникум был создан в 1950 году с целью удовлетворения потребностей Улан-Удэнского авиационного завода в квалифицированных кадрах. Также техникум тесно сотрудничает с Улан-Удэнским приборостроительным производственным объединением. Проект "Профессионалитет" начал работать в России с 1 сентября 2022 года. Его цель - помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов. В рамках "Профессионалитета" обновляется учебная база техникумов и колледжей, создаются образовательно-производственные кластеры, предприятия вместе с образовательными учреждениями участвуют в формировании учебных программ.
https://ria.ru/20231227/snaryad-1918353821.html
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россия, улан-удэнский авиационный завод, республика бурятия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Улан-Удэнский авиационный завод, Республика Бурятия, Безопасность
В Бурятии открылся комплекс для производства изделий для нужд СВО

Правительство: в Бурятии открылся комплекс для производства изделий для нужд СВО

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанк Улан-Удэ
 Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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УЛАН-УДЭ, 27 дек – РИА Новости. Учебно-производственный комплекс (УПК), в котором будут производить детали для вертолетов и изделия для нужд СВО, открылся на базе Улан-Удэнского авиационного техникума в Бурятии, сообщила в среду пресс-служба республиканского правительства.
«
"В Улан-Удэнском авиационном техникуме открылся учебно-производственный комплекс. Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Профессионалитет", инициированному Президентом России… Здесь будут производить детали для вертолетов и изделия для нужд СВО: детекторы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – "Байкал-1", антидроновые ружья "Атаган", детали для разведывательно-ударного комплекса с БПЛА "БУРЯ-10" и т.п." - говорится в сообщении.
"Продукция нашей авиаотрасли поможет сохранить жизни наших бойцов и быстрее достигнуть результата, которого мы все вместе с вами ждем – победы", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности председателя правительства Бурятии Всеволода Мухина.
Отмечается, что на создание комплекса выделено 100 миллионов рублей из федерального бюджета, 10 миллионов – из республиканского, свыше 30 миллионов – средства работодателя (АО "УУАЗ"), 1,6 миллиона - собственные средства.
В течение 2023 года был проведен ремонт в учебном корпусе, закуплено и запущено оборудование, пройдены программы повышения квалификации преподавателями.
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"Созданы 12 зон под разные виды работ: слесарные, клепально-сборочные, фрезерные, токарные и др. Учебно-производственный комплекс будет работать в трех основных направлениях: производство, практическое обучение по профильным профессиям и обучение по коротким образовательным программам", - отметили в пресс-службе.
Улан-Удэнский авиационный техникум был создан в 1950 году с целью удовлетворения потребностей Улан-Удэнского авиационного завода в квалифицированных кадрах. Также техникум тесно сотрудничает с Улан-Удэнским приборостроительным производственным объединением.
Проект "Профессионалитет" начал работать в России с 1 сентября 2022 года. Его цель - помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов. В рамках "Профессионалитета" обновляется учебная база техникумов и колледжей, создаются образовательно-производственные кластеры, предприятия вместе с образовательными учреждениями участвуют в формировании учебных программ.
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