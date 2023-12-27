https://ria.ru/20231227/proisshestvie-1918355250.html

В Ижевске при взрыве газа в жилом доме пострадал молодой человек

В Ижевске при взрыве газа в жилом доме пострадал молодой человек - РИА Новости, 27.12.2023

В Ижевске при взрыве газа в жилом доме пострадал молодой человек

Молодой парень пострадал при взрыве газовоздушной смеси в квартире жилого дома в Ижевске, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T06:42

2023-12-27T06:42

2023-12-27T07:23

происшествия

ижевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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УФА, 27 - РИА Новости. Молодой парень пострадал при взрыве газовоздушной смеси в квартире жилого дома в Ижевске, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии. По данным ведомства, хлопок в многоквартирном жилом доме по улице Воровского в Ижевске произошёл рано утром. "По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения в двухкомнатной квартире на третьем этаже многоквартирного дома. Пострадал 19-летний молодой человек, он госпитализирован. Деформирована перегородка между комнатой и кухней, повреждено остекление трёх окон. Несущие стены и перекрытия не пострадали",- говорится в сообщении. На ликвидации последствий работали 20 спасателей, добавили в ведомстве.В минздраве региона уточнили, что мужчина был доставлен в больницу с ожогами в состоянии средней степени тяжести."В результате утреннего инцидента с газом на улице Воровского в Ижевске пострадал юноша 2004 года рождения. С ожогами лица, рук и поясницы он доставлен в 1 РКБ, состояние средней степени тяжести. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь",- написал исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20231226/gaz-1918333617.html

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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия