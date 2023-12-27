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Устроивший стрельбу в Праге в письме признался в других убийствах - РИА Новости, 27.12.2023
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22:23 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/priznanie-1918582854.html
Устроивший стрельбу в Праге в письме признался в других убийствах
Устроивший стрельбу в Праге в письме признался в других убийствах - РИА Новости, 27.12.2023
Устроивший стрельбу в Праге в письме признался в других убийствах
Студент Давид К., застреливший 21 декабря на философском факультете Карлова университета в Праге 14 человек и ранивший еще 25 человек, признался также в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T22:23
2023-12-27T22:23
в мире
прага
карлов университет
чехия
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ПРАГА, 27 дек – РИА Новости. Студент Давид К., застреливший 21 декабря на философском факультете Карлова университета в Праге 14 человек и ранивший еще 25 человек, признался также в убийстве в Клановицком парке (на окраине Праги) отца с ребенком, полиция нашла такое письмо в доме, где жил убийца, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь полиции Ян Данек. "Могу подтвердить, что мы в (поселке) Гостоуне (восточнее Праги) нашли письмо, в котором убийца написал, что совершил нападение в Клановицком парке. Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим расследованием событий", - сказал Данек. Ранее полиция Праги сообщила, что 15 декабря в Клановицком парке были найдены застреленными 32-летний мужчина и его двухмесячная дочка, находившаяся в коляске. Ныне полиция, помимо вышеназванного письма, располагает и другими доказательствами вины в данном двойном убийстве Давида К. В частности, баллистическая экспертиза подтвердила идентичность оружия, использованного в Клановицком парке, и того, что было найдено в доме Давида К. Как сообщил журналистам 22 декабря представитель руководства полиции Алеш Страх, полиция, проводя расследование убийства в Клановицком парке, уже фактически вышла на след Давида К., но не успела задержать убийцу до того момента, когда он открыл стрельбу на философском факультете университета. Ныне полиция расследует также те сообщения в социальных сетях, авторы которых положительно отзываются о действиях Давида К. или угрожают повторением подобной стрельбы. Сообщается, что полиция обнаружила около 30 сообщений подобного рода. В свою очередь, Генеральная инспекция служб безопасности приступила к изучению действий полиции во время попытки задержать Давида К., который в итоге покончил с собой.
https://ria.ru/20231223/chekhiya-1917598282.html
https://ria.ru/20231222/strelba-1917450520.html
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в мире, прага, карлов университет, чехия
В мире, Прага, Карлов университет, Чехия
Устроивший стрельбу в Праге в письме признался в других убийствах

Найдено письмо стрелявшего в Праге, он признался в убийстве ребенка и его отца

© AP Photo / Petr David JosekПолицейские стоят на балконе философского факультета Карлова университета в центре Праги, Чехия
Полицейские стоят на балконе философского факультета Карлова университета в центре Праги, Чехия - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Petr David Josek
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ПРАГА, 27 дек – РИА Новости. Студент Давид К., застреливший 21 декабря на философском факультете Карлова университета в Праге 14 человек и ранивший еще 25 человек, признался также в убийстве в Клановицком парке (на окраине Праги) отца с ребенком, полиция нашла такое письмо в доме, где жил убийца, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь полиции Ян Данек.
«
"Могу подтвердить, что мы в (поселке) Гостоуне (восточнее Праги) нашли письмо, в котором убийца написал, что совершил нападение в Клановицком парке. Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим расследованием событий", - сказал Данек.
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Ранее полиция Праги сообщила, что 15 декабря в Клановицком парке были найдены застреленными 32-летний мужчина и его двухмесячная дочка, находившаяся в коляске. Ныне полиция, помимо вышеназванного письма, располагает и другими доказательствами вины в данном двойном убийстве Давида К. В частности, баллистическая экспертиза подтвердила идентичность оружия, использованного в Клановицком парке, и того, что было найдено в доме Давида К.
Как сообщил журналистам 22 декабря представитель руководства полиции Алеш Страх, полиция, проводя расследование убийства в Клановицком парке, уже фактически вышла на след Давида К., но не успела задержать убийцу до того момента, когда он открыл стрельбу на философском факультете университета.
Ныне полиция расследует также те сообщения в социальных сетях, авторы которых положительно отзываются о действиях Давида К. или угрожают повторением подобной стрельбы. Сообщается, что полиция обнаружила около 30 сообщений подобного рода. В свою очередь, Генеральная инспекция служб безопасности приступила к изучению действий полиции во время попытки задержать Давида К., который в итоге покончил с собой.
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В миреПрагаКарлов университетЧехия
 
 
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