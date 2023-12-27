https://ria.ru/20231227/predlozhenie-1918416879.html
"Придется смириться". В Германии сделали Украине шокирующее предложение
"Придется смириться". В Германии сделали Украине шокирующее предложение - РИА Новости, 27.12.2023
"Придется смириться". В Германии сделали Украине шокирующее предложение
Украине придется отказаться от территорий ради прекращения огня, пишет Spiegel со ссылкой на слова премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония Михаэля... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:39
2023-12-27T12:39
2023-12-27T12:39
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украине придется отказаться от территорий ради прекращения огня, пишет Spiegel со ссылкой на слова премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера."В случае прекращения огня Киеву, возможно, придется сначала смириться с тем, что некоторые территории будут временно недоступны для Украины", — заявил политик.По его словам, правительству Германии нужно проявить дипломатические инициативы и поспособствовать прекращению огня."К сожалению, основная позиция федерального правительства такова: мы не хотим переговоров, мы хотим поставок оружия. Американцы продвинулись дальше. Они поняли, что таким путем войну выиграть невозможно. <…> Идея ослабить Россию в военном, политическом и экономическом отношении, чтобы она больше не могла представлять для нас угрозу, — это позиция, зародившаяся в XIXвеке. Это закладывает основу для дальнейших конфликтов", — процитировали слова Кречмера журналисты.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231227/zaluzhnyy-1918390398.html
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политика, в мире, украина, германия, россия, владимир зеленский, михаэль кречмер, евросоюз, nbc
Политика, В мире, Украина, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Михаэль Кречмер, Евросоюз, NBC
"Придется смириться". В Германии сделали Украине шокирующее предложение
Премьер Саксонии Кречмер: Киеву придется отказаться от территорий ради перемирия